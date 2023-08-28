Курс на 28 серпня — в Україні впали ціни на валюту

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) оприлюднили офіційний курс валют. Відповідно до нього, євро коштує у купівлі 39,56 грн/євро, долар — 36,56 грн.

Така інформація міститься на офіційному порталі Нацбанку.

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За інформацією НБУ, ціна європейської валюти у продажу — 39,93 грн/євро, американської валюти — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар подешевшав: у середньому коштує 38,30 грн. У купівлі — 37,81 грн (-0,04), в продажу — 38,66 (-0,05). Євро коштує у купівлі 41,03 (-0,01) грн, у продажу — 42,17 (-0,09) грн.

ПриватБанк — 37,75 грн — 38,35 грн;

Укргазбанк — 37,60 грн — 38,80 грн;

Ощадбанк — 37,95 грн — 38,80 грн;

Укрексімбанк — 37,90 грн — 38,70 грн;

Sense bank — 38,00 грн — 38,60 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 37,85 грн — 38,75 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,23 (-0,12) грн, у продажу — 38,41 (-0,09) грн. Євро у купівлі — 41,50 (-0,10) грн, у продажу — 41,80 грн (-0,18).

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