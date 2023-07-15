В Украине выпустят новые банкноты номиналом 1000 грн: что изменится
Национальный банк Украины с 20 июля выпустит в оборот новую банкноту. Она будет иметь подпись нынешнего главы НБУ Андрея Пышного.
Об этом пишет пресс-служба НБУ.
Почему вводят такие изменения
"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 1000 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот, Национальный банк с 20 июля 2023 года выпускает в оборот банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года — с подписью председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска", — отмечают в пресс-релизе.
Что будет с другими банкнотами
По информации банка, новые купюры будут в обороте вместе с другими банкнотами этого номинала прошлых лет выпуска. Также они обязательны для того, чтобы их принимали все физические и юридические лица без ограничений по всей Украине.
В НБУ напомнили, что согласно законодательству Украины на вводимых в обращение в рамках планового выпуска купюрах должна быть подпись действующего Председателя Нацбанка.
Напомним, в Украине, благодаря достаточному объему международных резервов, удовлетворяются потребности страны в иностранной валюте и позволяют поддерживать стабильность на валютном рынке. Однако существуют определенные риски.