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В Украине выпустят новые банкноты номиналом 1000 грн: что изменится

15 июля 2023 10:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине выпустят новые банкноты номиналом 1000 грн: что изменится
Тысяча гривен. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Национальный банк Украины с 20 июля выпустит в оборот новую банкноту. Она будет иметь подпись нынешнего главы НБУ Андрея Пышного.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

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Почему вводят такие изменения

"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 1000 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот, Национальный банк с 20 июля 2023 года выпускает в оборот банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года — с подписью председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска", — отмечают в пресс-релизе.

В обращение вводятся банкноты номиналом 1 000 гривен с подписью Главы НБУ Андрея Пышного.
Новая банкнота. Фото: НБУ

Что будет с другими банкнотами

По информации банка, новые купюры будут в обороте вместе с другими банкнотами этого номинала прошлых лет выпуска. Также они обязательны для того, чтобы их принимали все физические и юридические лица без ограничений по всей Украине.

В НБУ напомнили, что согласно законодательству Украины на вводимых в обращение в рамках планового выпуска купюрах должна быть подпись действующего Председателя Нацбанка.

Напомним, в Украине, благодаря достаточному объему международных резервов, удовлетворяются потребности страны в иностранной валюте и позволяют поддерживать стабильность на валютном рынке. Однако существуют определенные риски.

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