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Обмінний курс в Україні: Данилишин розповів про загрози

14 липня 2023 21:13
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Курс гривні в Україні — Данилишин розповів про загрози
Ексміністр економіки Богдан Данилишин. Фото: пресслужба НБУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні завдяки достатньому обсягу міжнародних резервів задовольняються потреби країни в іноземній валюті та дозволяють підтримувати стабільність на валютному ринку. Однак існують певні ризики.

Про це розповів ексміністр економіки Богдан Данилишин у соцмережі Facebook.

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Ситуація на валютному ринку

За його словами, станом на початок липня поточного року золотовалютні резерви за даними Національного банку України (НБУ) підвищились на 4,5% за місяць, до рекордних 39 млрд доларів.

Останнім часом фіксувалось помірне зростання як попиту, так і пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку з боку клієнтів банків, що дозволило скоротити обсяг чистого продажу валюти Центробанком для балансування ринку та підтримки курсу нацвалюти до 472 млн доларів минулого тижня проти 520 млн доларів тижнем раніше.

Данилишин зазначив, що завдяки фіксованому режиму обмінного курсу його вплив, зокрема, на інфляцію — стабілізаційний. Однак фіксація обмінного курсу на тлі великого дефіциту платіжного балансу вимагає витрачання на його підтримку валютні резерви.

"Рівень валютних резервів країни України підтримується масштабною зовнішньою допомогою та обмеженнями на виведення капіталу з країни. Однак загрозу становить зростання потреб економіки в імпорті та зниження експортного потенціалу країни", — зауважив він.

Загалом у першому півріччі обсяг чистого продажу іноземної валюти НБУ становив 12,3 млрд доларів для підтримки курсу гривні.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у п'ятницю, 14 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах знизився на кілька копійок і становить 36,09 грн (купівля) і 37,19 (продаж).

Готівковий курс — 37,68 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за місяць:

курс валют
Джерело: Minfin

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Нагадаємо, фінансові експерти оцінили ситуацію на українському готівковому ринку у найближчі два місяці 2023 року. Зокрема, керівник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує позитивну динаміку курсу гривні.

Водночас, на думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа — можливі різкі зміни за деяких умов.

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