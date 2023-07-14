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Обменный курс в Украине: Данилишин рассказал об угрозах

14 июля 2023 21:13
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Курс гривны в Украине — Данилишин рассказал об угрозах
Экс-министр экономики Богдан Данилишин. Фото: пресс-служба НБУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине, благодаря достаточному объему международных резервов, удовлетворяются потребности страны в иностранной валюте и позволяют поддерживать стабильность на валютном рынке. Однако существуют определенные риски.

Об этом рассказал экс-министр экономики Богдан Данилишин в соцсети Facebook.

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Ситуация на валютном ринке

По его словам, на начало июля текущего года золотовалютные резервы, по данным Национального банка Украины (НБУ), повысились на 4,5% за месяц, до рекордных 39 млрд долларов.

В последнее время фиксировался умеренный рост как спроса, так и предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке со стороны клиентов банков, что позволило сократить объем чистой продажи валюты Центробанком для балансировки рынка и поддержки курса нацвалюты до 472 млн долларов на прошлой неделе против 520 млн долларов неделей ранее.

Данилишин отметил, что благодаря фиксированному режиму обменного курса его влияние, в частности, на инфляцию —– стабилизационное. Однако фиксация обменного курса на фоне большого дефицита платежного баланса требует расхода на его поддержку валютных резервов.

"Уровень валютных резервов страны Украины поддерживается масштабной внешней помощью и ограничениями на вывод капитала из страны. Однако угрозу представляет рост потребностей экономики в импорте и снижение экспортного потенциала страны", — отметил он.

Всего в первом полугодии объем чистых продаж иностранной валюты НБУ составил 12,3 млрд долларов для поддержки курса гривны.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в пятницу, 14 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах снизился на несколько копеек и составляет 36,09 грн (покупка) и 37,19 (продажа).

Наличный курс — 37,68 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.

Как изменился курс за месяц:

курс валют
Источник: Minfin

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Напомним, финансовые эксперты оценили ситуацию на украинском наличном рынке в ближайшие два месяца 2023 года. В частности, руководитель департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует положительную динамику курса гривны.

В то же время, по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время до конца лета возможны резкие изменения при некоторых условиях.

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