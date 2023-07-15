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В Україні випустять нові банкноти номіналом 1000 грн: що зміниться

15 липня 2023 10:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні випустять нові банкноти номіналом 1000 грн: що зміниться
Тисяча гривень. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Національний банк України з 20 липня випустить в обіг нову банкноту. Вона буде мати підпис теперішнього голови НБУ Андрія Пишного. 

Про це пише пресслужба НБУ.

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Чому вводять такі зміни

"У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 1000 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот, Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року — з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску", — зазначають у прес-релізі.

В обіг вводяться банкноти номіналом 1 000 гривень з підписом Голови НБУ Андрія Пишного
Нова банкнота. Фото: НБУ

Що буде з іншими банкнотами

За інформацією банку, нові купюри будуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу минулих років випуску. Також вони є обов'язковими для того, щоб їх приймали всі фізичні та юридичні особи без обмежень по всій Україні.

В НБУ нагадали, що згідно законодавства України на купюрах, які вводяться в обіг в межах планового випуску, має бути підпис чинного Голови Нацбанку.

Нагадаємо, в Україні завдяки достатньому обсягу міжнародних резервів задовольняються потреби країни в іноземній валюті та дозволяють підтримувати стабільність на валютному ринку. Однак існують певні ризики.

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