В Україні випустять нові банкноти номіналом 1000 грн: що зміниться
Національний банк України з 20 липня випустить в обіг нову банкноту. Вона буде мати підпис теперішнього голови НБУ Андрія Пишного.
Про це пише пресслужба НБУ.
Чому вводять такі зміни
"У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 1000 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот, Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року — з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску", — зазначають у прес-релізі.
Що буде з іншими банкнотами
За інформацією банку, нові купюри будуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу минулих років випуску. Також вони є обов'язковими для того, щоб їх приймали всі фізичні та юридичні особи без обмежень по всій Україні.
В НБУ нагадали, що згідно законодавства України на купюрах, які вводяться в обіг в межах планового випуску, має бути підпис чинного Голови Нацбанку.
Нагадаємо, в Україні завдяки достатньому обсягу міжнародних резервів задовольняються потреби країни в іноземній валюті та дозволяють підтримувати стабільність на валютному ринку. Однак існують певні ризики.