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В Украине выдали более 123 млн гривен награды военным, которые не участвовали в боевых действиях

30 октября 2023 17:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине выдали более 123 млн гривен награды военным, которые не участвовали в боевых действиях
Военный держит деньги. Фото: nikopolnews.net
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство обороны Украины провело аудит. Выяснилось, что более 123 миллионов гривен получили военные, не принимавшие участие в боевых действиях или не решавшие военные задания.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Проверка Службы внутреннего контроля Министерства обороны выявила, что существующие стандарты позволяют руководителям военных подразделений слишком произвольно интерпретировать понятия "военные операции" и "специальное поручение", назначая доплаты на свое усмотрение.

В сообщении уточняется, что в одном из случаев, солдатам из роты, специализирующейся на мостах в районе Киевской области, было назначено ежемесячное дополнительное поощрение в 100 тысяч гривен.

Такая практика кажется несправедливой, когда награды за участие в боях получают те, кто находится в безопасности или не помогает тем, кто на передовой.

"Мы выявляем такие неправомерные действия и устраняем возможности для злоупотреблений", — подчеркнул заместитель главы Министерства обороны Украины Юрий Джигир.

Минобороны Украины
Сообщение Минобороны Украины. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине военнослужащим, получившим ранения на войне, предусмотрено право на денежную помощь. Эксперты объяснили, какие выплаты гарантированы в таких случаях.

Также мы писали, что в Украине планируется внести изменения в размеры выплат надбавок за стаж работы военным. Таким образом, эту сумму хотят увеличить.

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