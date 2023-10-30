В Украине выдали более 123 млн гривен награды военным, которые не участвовали в боевых действиях
Министерство обороны Украины провело аудит. Выяснилось, что более 123 миллионов гривен получили военные, не принимавшие участие в боевых действиях или не решавшие военные задания.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Что известно про колоссальные премии для военных
Проверка Службы внутреннего контроля Министерства обороны выявила, что существующие стандарты позволяют руководителям военных подразделений слишком произвольно интерпретировать понятия "военные операции" и "специальное поручение", назначая доплаты на свое усмотрение.
В сообщении уточняется, что в одном из случаев, солдатам из роты, специализирующейся на мостах в районе Киевской области, было назначено ежемесячное дополнительное поощрение в 100 тысяч гривен.
Такая практика кажется несправедливой, когда награды за участие в боях получают те, кто находится в безопасности или не помогает тем, кто на передовой.
"Мы выявляем такие неправомерные действия и устраняем возможности для злоупотреблений", — подчеркнул заместитель главы Министерства обороны Украины Юрий Джигир.
Напомним, что в Украине военнослужащим, получившим ранения на войне, предусмотрено право на денежную помощь. Эксперты объяснили, какие выплаты гарантированы в таких случаях.
Также мы писали, что в Украине планируется внести изменения в размеры выплат надбавок за стаж работы военным. Таким образом, эту сумму хотят увеличить.
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