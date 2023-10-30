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В Україні видали понад 123 млн гривень нагороди військовим, які не брали участь у бойових діях

30 жовтня 2023 17:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні видали понад 123 млн гривень нагороди військовим, які не брали участь у бойових діях
Військовий тримає гроші. Фото: nikopolnews.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство оборони України здійснило аудит. З'ясувалося, що понад 123 мільйони гривень отримали військові, які не брали участь у бойових діях або не вирішували військових завдань.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Перевірка Служби внутрішнього контролю Міністерства оборони виявила, що існуючі стандарти дозволяють керівникам військових підрозділів надто довільно інтерпретувати поняття "військові операції" та "спеціальне доручення", призначаючи доплати на власний розсуд.

У повідомленні уточнюється, що в одному з випадків солдатам із роти, що спеціалізуються на мостах у районі Київської області, було призначено щомісячне додаткове заохочення у 100 тисяч гривень.

Така практика здається несправедливою, коли нагороди за участь у боях отримують ті, хто перебуває у безпеці чи не допомагає тим, хто на передовій.

"Ми виявляємо такі неправомірні дії та усуваємо можливості для зловживань", — наголосив заступник голови Міністерства оборони України Юрій Джигир.

Міноборони України
Повідомлення Міноборони України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні військовослужбовцям, які отримали поранення на війні, передбачено право на грошову допомогу. Експерти пояснили, які виплати гарантовано у таких випадках.

Також ми писали, що в Україні планується внести зміни до виплат надбавок за стаж роботи військовим. Таким чином цю суму хочуть збільшити.

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