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В Украине валюта "просела" перед выходными

27 октября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 28 октября — выгодно ли покупать доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине официальный курс валют, установленный Национальным банком Украины (НБУ), снизился. Доллар и евро снова потеряли несколько копеек.

Такая информация содержится на портале НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальным сведениям Нацбанка:

  • доллар стоит 36,42 грн (-0,09);
  • евро — 38,38 грн/евро (-0,09);
  • злотый — 8,57 грн/PLN (-0,04).

Курс валют в банках

На украинском наличном рынке американская валюта тоже подешевела. В среднем стоит 37,89 грн. В покупке — 37,33 грн (-0,07), в продаже — 37,99 (-0,03). Евро стоит в покупке 39,50 грн (-0,02), в продаже — 40,51 грн (-0,08).

Курс доллара в украинских банках

 

курс валют банки
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Относительно обменников, то ситуация практически не изменилась: доллар в покупке стоит 37,85 грн(-0,02), в продаже — 37,95 (-0,00). Цена евро в покупке — 40,15 грн (-0,00), в продаже — 40,31 грн (-0,03).

Напомним, в Национальном банке рассказали, повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара. 26 октября регулятор снизил процентную ставку с 20 до 16%.

Также мы писали, что в НБУ дали оценку ситуации с экономикой и инфляцией к концу текущего и следующего года. Прогноз содержит улучшенные показатели.

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