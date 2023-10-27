Курс валют на 28 жовтня — чи вигідно купувати долар та євро

В Україні валюта "просіла" перед вихідними
В Україні офіційний курс валют, який встановив Національний банк України (НБУ), знизився. Долар та євро знову втратили декілька копійок.
Така інформація міститься на порталі НБУ.
Курс долара, євро та злотого
Так, згідно з офіційними відомостями Нацбанку:
- долар коштує 36,42 грн (-0,09);
- євро — 38,38 грн/євро (-0,09);
- злотий — 8,57 грн/PLN (-0,04).
Курс валют у банках
На українському готівковому ринку американська валюта також подешевшала. У середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,33 грн (-0,07), в продажу — 37,99 (-0,03). Євро коштує у купівлі 39,50 грн (-0,02), у продажу — 40,51 грн (-0,08).
Курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Щодо обмінників, то ситуація практично не змінилась: долар у купівлі коштує 37,85 грн(-0,02), у продажу — 37,95 (-0,00). Ціна євро у купівлі — 40,15 грн (-0,00), у продажу — 40,31 грн (-0,03).
Нагадаємо, у Національному банку розповіли, чи вплине зниження облікової ставки на курс долара. 26 жовтня регулятор знизив відсоткову ставку з 20% до 16%.
Також ми писали, що в НБУ дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.
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