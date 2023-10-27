Курс валют на 28 жовтня — чи вигідно купувати долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні офіційний курс валют, який встановив Національний банк України (НБУ), знизився. Долар та євро знову втратили декілька копійок.

Така інформація міститься на порталі НБУ.

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Так, згідно з офіційними відомостями Нацбанку:

долар коштує 36,42 грн (-0,09);

євро — 38,38 грн/євро (-0,09);

злотий — 8,57 грн/PLN (-0,04).

Курс валют у банках

На українському готівковому ринку американська валюта також подешевшала. У середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,33 грн (-0,07), в продажу — 37,99 (-0,03). Євро коштує у купівлі 39,50 грн (-0,02), у продажу — 40,51 грн (-0,08).

Курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Щодо обмінників, то ситуація практично не змінилась: долар у купівлі коштує 37,85 грн(-0,02), у продажу — 37,95 (-0,00). Ціна євро у купівлі — 40,15 грн (-0,00), у продажу — 40,31 грн (-0,03).

Нагадаємо, у Національному банку розповіли, чи вплине зниження облікової ставки на курс долара. 26 жовтня регулятор знизив відсоткову ставку з 20% до 16%.

Також ми писали, що в НБУ дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.