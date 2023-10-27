Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow В Україні валюта "просіла" перед вихідними arrow

В Україні валюта "просіла" перед вихідними

27 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 28 жовтня — чи вигідно купувати долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні офіційний курс валют, який встановив Національний банк України (НБУ), знизився. Долар та євро знову втратили декілька копійок.

Така інформація міститься на порталі НБУ.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, згідно з офіційними відомостями Нацбанку:

  • долар коштує 36,42 грн (-0,09);
  • євро — 38,38 грн/євро (-0,09);
  • злотий — 8,57 грн/PLN (-0,04).

Курс валют у банках

На українському готівковому ринку американська валюта також подешевшала. У середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,33 грн (-0,07), в продажу — 37,99 (-0,03). Євро коштує у купівлі 39,50 грн (-0,02), у продажу — 40,51 грн (-0,08).

Курс долара в українських банках

 

курс валют банки
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Щодо обмінників, то ситуація практично не змінилась: долар у купівлі коштує 37,85 грн(-0,02), у продажу — 37,95 (-0,00). Ціна євро у купівлі — 40,15 грн (-0,00), у продажу — 40,31 грн (-0,03).

Нагадаємо, у Національному банку розповіли, чи вплине зниження облікової ставки на курс долара. 26 жовтня регулятор знизив відсоткову ставку з 20% до 16%.

Також ми писали, що в НБУ дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі