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Зниження відсоткової ставки — у НБУ розповіли, як вплине на курс

27 жовтня 2023 14:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Облікова ставка — у Нацбанку оцінили вплив змін на курс
Будівля Нацбанку Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) розповіли, чи вплине зниження облікової ставки на курс долара. 26 жовтня регулятор знизив відсоткову ставку з 20% до 16%.

Ситуацію прокоментували у Нацбанку на брифінгу.

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Як вплинуть зміни на курс

Як зазначив керівник Нацбанку Андрій Пишний, кілька тижнів український валютний ринок працює на новому режимі гнучкого курсоутворення. При цьому динаміка курсу іноземної валюти рухається в різних напрямках.

Спостерігається адаптація ринку під нові умови, коли валютний курс формується попитом та пропозицією, за участю Нацбанку. Тому рішення щодо облікової ставки не вплине на стан курсу долара та загалом ринок.

Водночас, за словами заступника керівника НБУ Юрія Гелетія,  рівні ставок за операціями Національного банку з іншими банками фактично не змінились.

"Ми не очікуємо, що рішення щодо встановлення облікової ставки негативно вплине на валютний ринок. Нашим пріоритетом залишатиметься збереження його стійкості", — пояснив він.

Зниження облікової ставки

Нацбанк знизив ключову відсоткову ставку на 4% — до 16%, однак фактично ставки за операціями з фінустановами не зміняться. Протягом року Нацбанк знижував облікову ставку вже двічі: спочатку з 25% до 22%, і після того — до 20%.

Нагадаємо, в Україні планують здійснити масові перевірки клієнтів державного "Ощадбанку", які одержують пенсійні та соціальні виплати. Проте терміни фізичної ідентифікації українців дещо змістять.

Також ми писали, що експерти розповіли про головні загрози від надходження в Україну меншого обсягу валюти. З середини літа 2023 року Національний банк почав звітувати про збільшення дефіциту платіжного балансу.

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