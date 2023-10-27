Учетная ставка — в Нацбанке оценили влияние изменений на курс

Снижение процентной ставки — в НБУ рассказали, как повлияет на курс
В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара. 26 октября регулятор снизил процентную ставку с 20 до 16%.
Ситуацию прокомментировали в Нацбанке на брифинге.
Как повлияют изменения на курс
Как отметил руководитель Нацбанка Андрей Пышный, несколько недель украинский валютный рынок работает на новом режиме гибкого курсообразования. При этом динамика курса иностранной валюты движется в разных направлениях.
Наблюдается адаптация рынка под новые условия, когда валютный курс формируется спросом и предложением с участием Нацбанка. Поэтому решение по учетной ставке не повлияет на состояние курса доллара и в целом на рынок.
В то же время, по словам замруководителя НБУ Юрия Гелетия, уровни ставок по операциям Национального банка с другими банками фактически не изменились.
"Мы не ожидаем, что решение по установлению учетной ставки негативно повлияет на валютный рынок. Нашим приоритетом будет оставаться сохранение его устойчивости", — пояснил он.
Снижение учетной ставки
Нацбанк снизил ключевую процентную ставку на 4% — до 16%, однако фактически ставки по операциям с финучреждениями не изменятся. В течение года Нацбанк снижал учетную ставку уже дважды: сначала с 25% до 22% и после того — до 20%.
Напомним, в Украине планируют осуществить массовые проверки клиентов государственного "Ощадбанка", получающих пенсионные и социальные выплаты. Однако сроки физической идентификации украинцев несколько сместят.
Также мы писали, что эксперты рассказали о главных угрозах поступления в Украину меньшего объема валюты. С середины лета 2023 г. Национальный банк начал отчитываться об увеличении дефицита платежного баланса.
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