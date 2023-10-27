Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Снижение процентной ставки — в НБУ рассказали, как повлияет на курс arrow

Снижение процентной ставки — в НБУ рассказали, как повлияет на курс

27 октября 2023 14:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Учетная ставка — в Нацбанке оценили влияние изменений на курс
Здание Нацбанка. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара. 26 октября регулятор снизил процентную ставку с 20 до 16%.

Ситуацию прокомментировали в Нацбанке на брифинге.

Читайте также:

Как повлияют изменения на курс

Как отметил руководитель Нацбанка Андрей Пышный, несколько недель украинский валютный рынок работает на новом режиме гибкого курсообразования. При этом динамика курса иностранной валюты движется в разных направлениях.

Наблюдается адаптация рынка под новые условия, когда валютный курс формируется спросом и предложением с участием Нацбанка. Поэтому решение по учетной ставке не повлияет на состояние курса доллара и в целом на рынок.

В то же время, по словам замруководителя НБУ Юрия Гелетия, уровни ставок по операциям Национального банка с другими банками фактически не изменились.

"Мы не ожидаем, что решение по установлению учетной ставки негативно повлияет на валютный рынок. Нашим приоритетом будет оставаться сохранение его устойчивости", — пояснил он.

Снижение учетной ставки

Нацбанк снизил ключевую процентную ставку на 4% — до 16%, однако фактически ставки по операциям с финучреждениями не изменятся. В течение года Нацбанк снижал учетную ставку уже дважды: сначала с 25% до 22% и после того — до 20%.

Напомним, в Украине планируют осуществить массовые проверки клиентов государственного "Ощадбанка", получающих пенсионные и социальные выплаты. Однако сроки физической идентификации украинцев несколько сместят.

Также мы писали, что эксперты рассказали о главных угрозах поступления в Украину меньшего объема валюты. С середины лета 2023 г. Национальный банк начал отчитываться об увеличении дефицита платежного баланса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме