Учетная ставка — в Нацбанке оценили влияние изменений на курс

Здание Нацбанка. Фото: NBU

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара. 26 октября регулятор снизил процентную ставку с 20 до 16%.

Ситуацию прокомментировали в Нацбанке на брифинге.

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Как повлияют изменения на курс

Как отметил руководитель Нацбанка Андрей Пышный, несколько недель украинский валютный рынок работает на новом режиме гибкого курсообразования. При этом динамика курса иностранной валюты движется в разных направлениях.

Наблюдается адаптация рынка под новые условия, когда валютный курс формируется спросом и предложением с участием Нацбанка. Поэтому решение по учетной ставке не повлияет на состояние курса доллара и в целом на рынок.

В то же время, по словам замруководителя НБУ Юрия Гелетия, уровни ставок по операциям Национального банка с другими банками фактически не изменились.

"Мы не ожидаем, что решение по установлению учетной ставки негативно повлияет на валютный рынок. Нашим приоритетом будет оставаться сохранение его устойчивости", — пояснил он.

Снижение учетной ставки

Нацбанк снизил ключевую процентную ставку на 4% — до 16%, однако фактически ставки по операциям с финучреждениями не изменятся. В течение года Нацбанк снижал учетную ставку уже дважды: сначала с 25% до 22% и после того — до 20%.

Напомним, в Украине планируют осуществить массовые проверки клиентов государственного "Ощадбанка", получающих пенсионные и социальные выплаты. Однако сроки физической идентификации украинцев несколько сместят.

Также мы писали, что эксперты рассказали о главных угрозах поступления в Украину меньшего объема валюты. С середины лета 2023 г. Национальный банк начал отчитываться об увеличении дефицита платежного баланса.