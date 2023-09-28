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В Украине стремительно дешевеет доллар: курс валют на 28 сентября

28 сентября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 28 сентября – в украинских банках дешевеет доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на четверг, 28 сентября. Согласно ему, евро стоит 38,48 грн/евро (-0,24), доллар неизменен — 36,56 грн.

Такая информация содержится на официальном портале Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 28 сентября

По данным НБУ, стоимость евровалюты в продаже — 38,85 грн/евро (-0,25), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,12 грн (-0,04). В покупке — 37,49 грн (-0,08), в продаже — 38,20 (-0,08). Евро стоит в покупке 40,00 грн (-0,16), в продаже — 40,94 (-0,14) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,40 грн (-0,25) — 38,30 грн;
  • Правэксбанк — 37,60 грн (-0,05) — 38,20 грн (-0,05);
  • Кредобанк — 37,67 грн (-0,20) — 38,19 грн (-0,20);
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,05 грн (-0,06), в продаже — 38,20 (-0,05). Цена евро в покупке — 40,50 грн (-0,15), в продаже — 40,80 (-0,13).

 

курс валют на 28 сентября
Источник: Минфин

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Что еще стоит знать

Напомним, клиентка государственного финучреждения "ПриватБанк" отсудила "моральную компенсацию" за неполную информацию по кредитке. Также банк спишет начисленный долг по карте.

Также мы писали, что в Украине банки впервые за время полномасштабной войны снижают ставки по депозитам. Такая тенденция была зафиксирована в августе текущего года.

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