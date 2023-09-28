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В Україні стрімко дешевшає долар: курс валют на 28 вересня

28 вересня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 28 вересня — в українських банках дешевшає долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют на четвер, 28 вересня. Згідно з ним, євро коштує 38,48 грн/євро (-0,24), долар незмінний — 36,56 грн.

Така інформація міститься на офіційному порталі Нацбанку.

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Курс долара та євро на 28 вересня

За даними НБУ, вартість євровалюти у продажу — 38,85 грн/євро (-0,25), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,12 грн (-0,04). У купівлі — 37,49 грн (-0,08), в продажу — 38,20 (-0,08). Євро коштує у купівлі 40,00 грн (-0,16), у продажу — 40,94 (-0,14) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,40 грн (-0,25) — 38,30 грн;
  • Правексбанк — 37,60 грн (-0,05) — 38,20 грн (-0,05);
  • Кредобанк — 37,67 грн (-0,20) — 38,19 грн (-0,20);
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,05 грн (-0,06), у продажу — 38,20 (-0,05). Ціна євро у купівлі — 40,50 грн (-0,15), в продажу — 40,80 (-0,13).

 

курс валют на 28 вересня
Джерело: Мінфін

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Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка державної фінустанови "ПриватБанк" відсудила "моральну компенсацію" за неповну інформацію щодо кредитки. Також банк спише нарахований борг за карткою.

Також ми писали, що в Україні банки вперше за час повномасштабної війни знижують ставки за депозитами. Таку тенденцію зафіксували у серпні поточного року.

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