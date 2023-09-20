Цены на гречку резко изменились — какая сейчас стоимость крупы

Фасованная гречневая крупа. Фото: google.com

В украинских магазинах фиксируют снижение стоимости гречки. Средние потребительские цены уменьшились в прошлом месяце на 4,5%, до 45,61 грн/кг.

Такие данные привел директор "Института аграрной экономики" Юрий Лупенко, пишет Growhow.

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Как изменилась стоимость гречки

По словам эксперта, средние потребительские цены на гречневую крупу снизились по сравнению с декабрем довоенного, 2022 года, на 39,9%. Для сравнения — стоимость гречки в ноябре 2021 года составляла 46,33 грн/кг. Кроме того, сейчас цена более чем в два раза меньше максимальной (96,01 грн/кг).

Рост стоимости гречки продолжался до сентября 2022 года, однако после поступления продукции нового урожая цены начали интенсивно снижаться. При этом стоимость падает и сейчас, такая тенденция имеет все перспективы для продолжения, подчеркнул ученый.

Что с ценами на продукты

В августе 2023 года наиболее существенно опустились цены на овощи:

морковь — на 63%;

свекла — на 54,9%;

капуста белокочанная — на 52,7%;

лук репчатый — на 50%.

На 16,3% упала цена на яблоки.

Также снизилась стоимость:

пшеничной муки — на 2,5%;

ржаного и ржано-пшеничного хлеба — на 0,5%;

сливочного масла — на 0,6%;

подсолнечного масла — на 0,5%;

мягких сыров жирных — на 0,3%;

крупы ячной — (-0,1%).

Продолжили дорожать в прошлом месяце:

сало — на 2,8%;

сахар — на 2,1%;

говядина — на 2%;

свинина — на 1,8%;

манная крупа — на 1,6%;

филе куриное — на 1,5%;

колбасы вареные первого сорта — на 1,2%;

куриные тушки — на 1,1%;

яйца — на 0,1%.

"В целом динамика потребительских цен соответствует прогнозным оценкам и дает основания для избежания резкого роста в нынешнем году. Определенный потенциал роста традиционно имеют продукты, более зависимые от энергетических и сырьевых факторов — это продукты переработки и животноводства", — добавил Юрий Лупенко.

Что еще стоит знать

Напомним, Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления вареников с картофелем и мясом и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

Также мы писали, что в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.