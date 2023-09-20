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В Украине резко изменилась стоимость гречки: какие сейчас цены

20 сентября 2023 12:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на гречку резко изменились — какая сейчас стоимость крупы
Фасованная гречневая крупа. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских магазинах фиксируют снижение стоимости гречки. Средние потребительские цены уменьшились в прошлом месяце на 4,5%, до 45,61 грн/кг.

Такие данные привел директор "Института аграрной экономики" Юрий Лупенко, пишет Growhow.

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Как изменилась стоимость гречки

По словам эксперта, средние потребительские цены на гречневую крупу снизились по сравнению с декабрем довоенного, 2022 года, на 39,9%. Для сравнения — стоимость гречки в ноябре 2021 года составляла 46,33 грн/кг. Кроме того, сейчас цена более чем в два раза меньше максимальной (96,01 грн/кг).

Рост стоимости гречки продолжался до сентября 2022 года, однако после поступления продукции нового урожая цены начали интенсивно снижаться. При этом стоимость падает и сейчас, такая тенденция имеет все перспективы для продолжения, подчеркнул ученый.

Что с ценами на продукты

В августе 2023 года наиболее существенно опустились цены на овощи:

  • морковь — на 63%;
  • свекла — на 54,9%;
  • капуста белокочанная — на 52,7%;
  • лук репчатый — на 50%.

На 16,3% упала цена на яблоки.

Также снизилась стоимость:

  • пшеничной муки — на 2,5%;
  • ржаного и ржано-пшеничного хлеба — на 0,5%;
  • сливочного масла — на 0,6%;
  • подсолнечного масла — на 0,5%;
  • мягких сыров жирных — на 0,3%;
  • крупы ячной — (-0,1%).

Продолжили дорожать в прошлом месяце:

  • сало — на 2,8%;
  • сахар — на 2,1%;
  • говядина — на 2%;
  • свинина — на 1,8%;
  • манная крупа — на 1,6%;
  • филе куриное — на 1,5%;
  • колбасы вареные первого сорта — на 1,2%;
  • куриные тушки — на 1,1%;
  • яйца — на 0,1%.

"В целом динамика потребительских цен соответствует прогнозным оценкам и дает основания для избежания резкого роста в нынешнем году. Определенный потенциал роста традиционно имеют продукты, более зависимые от энергетических и сырьевых факторов — это продукты переработки и животноводства", — добавил Юрий Лупенко.

Что еще стоит знать

Напомним, Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления вареников с картофелем и мясом и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

Также мы писали, что в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.

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