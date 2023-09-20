Цены на гречку резко изменились — какая сейчас стоимость крупы

В Украине резко изменилась стоимость гречки: какие сейчас цены
В украинских магазинах фиксируют снижение стоимости гречки. Средние потребительские цены уменьшились в прошлом месяце на 4,5%, до 45,61 грн/кг.
Такие данные привел директор "Института аграрной экономики" Юрий Лупенко, пишет Growhow.
Как изменилась стоимость гречки
По словам эксперта, средние потребительские цены на гречневую крупу снизились по сравнению с декабрем довоенного, 2022 года, на 39,9%. Для сравнения — стоимость гречки в ноябре 2021 года составляла 46,33 грн/кг. Кроме того, сейчас цена более чем в два раза меньше максимальной (96,01 грн/кг).
Рост стоимости гречки продолжался до сентября 2022 года, однако после поступления продукции нового урожая цены начали интенсивно снижаться. При этом стоимость падает и сейчас, такая тенденция имеет все перспективы для продолжения, подчеркнул ученый.
Что с ценами на продукты
В августе 2023 года наиболее существенно опустились цены на овощи:
- морковь — на 63%;
- свекла — на 54,9%;
- капуста белокочанная — на 52,7%;
- лук репчатый — на 50%.
На 16,3% упала цена на яблоки.
Также снизилась стоимость:
- пшеничной муки — на 2,5%;
- ржаного и ржано-пшеничного хлеба — на 0,5%;
- сливочного масла — на 0,6%;
- подсолнечного масла — на 0,5%;
- мягких сыров жирных — на 0,3%;
- крупы ячной — (-0,1%).
Продолжили дорожать в прошлом месяце:
- сало — на 2,8%;
- сахар — на 2,1%;
- говядина — на 2%;
- свинина — на 1,8%;
- манная крупа — на 1,6%;
- филе куриное — на 1,5%;
- колбасы вареные первого сорта — на 1,2%;
- куриные тушки — на 1,1%;
- яйца — на 0,1%.
"В целом динамика потребительских цен соответствует прогнозным оценкам и дает основания для избежания резкого роста в нынешнем году. Определенный потенциал роста традиционно имеют продукты, более зависимые от энергетических и сырьевых факторов — это продукты переработки и животноводства", — добавил Юрий Лупенко.
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