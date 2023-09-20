Ціни на гречку різко змінились — яка зараз вартість крупи

В Україні різко змінилась вартість гречки: які зараз ціни
В українських магазинах фіксують зниження вартості гречки. Середні споживчі ціни зменшились попереднього місяця на 4,5%, до 45,61 грн/кг.
Такі дані навів директор "Інституту аграрної економіки" Юрій Лупенко, пише Growhow.
Як змінилась вартість гречки
За словами експерта, середні споживчі ціни на гречану крупу зменшилися порівняно з груднем довоєнного, 2022 року, на 39,9%. Для порівняння — вартість гречки у листопаді 2021 року становила 46,33 грн/кг. Окрім того, зараз ціна у понад двічі менша за максимальну (96,01 грн/кг).
Зростання вартості гречки тривало до вересня 2022 року, однак після надходження продукції нового врожаю, ціни почали інтенсивно знижуватися. При цьому вартість падає і нині, така тенденція має всі перспективи для продовження, наголосив науковець.
Що з цінами на продукти
У серпні 2023 року найбільш суттєво опустились ціни на овочі:
- морква — на 63%;
- буряк — на 54,9%;
- капуста білокачанна — на 52,7%;
- цибуля ріпчаста — на 50%.
На 16,3% впала ціна на яблука.
Також знизилась вартість:
- пшеничного борошна — на 2,5%;
- житнього та житньо-пшеничного хліба — на 0,5%;
- вершкового масла — на 0,6%;
- соняшникової олії — на 0,5%;
- м’яких сирів жирних — на 0,3%;
- крупів ячних (-0,1%).
Продовжили дорожчати минулого місяця:
- сало — на 2,8%;
- цукор — на 2,1 %;
- яловичина — на 2%;
- свинина — на 1,8%;
- манні крупи — на 1,6%;
- філе куряче — на 1,5%;
- ковбаси варені першого ґатунку — на 1,2%;
- курячі тушки — на 1,1%;
- яйця — на 0,1%.
"Загалом динаміка споживчих цін відповідає прогнозним оцінкам і дає підстави для уникнення різкого зростання у нинішньому році. Певний потенціал зростання традиційно мають продукти, які більш залежні від енергетичних та сировинних факторів — це продукти переробки та тваринництва", — додав Юрій Лупенко.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування вареників з картоплею і м'ясом та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.
Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.