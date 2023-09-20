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В Україні різко змінилась вартість гречки: які зараз ціни

20 вересня 2023 12:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на гречку різко змінились — яка зараз вартість крупи
Фасована гречана крупа. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських магазинах фіксують зниження вартості гречки. Середні споживчі ціни зменшились попереднього місяця на 4,5%, до 45,61 грн/кг.

Такі дані навів директор "Інституту аграрної економіки" Юрій Лупенко, пише Growhow.

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Як змінилась вартість гречки

За словами експерта, середні споживчі ціни на гречану крупу зменшилися порівняно з груднем довоєнного, 2022 року, на 39,9%. Для порівняння — вартість гречки у листопаді 2021 року становила 46,33 грн/кг. Окрім того, зараз ціна у понад двічі менша за максимальну (96,01 грн/кг).

Зростання вартості гречки тривало до вересня 2022 року, однак після надходження продукції нового врожаю, ціни почали інтенсивно знижуватися. При цьому вартість падає і нині, така тенденція має всі перспективи для продовження, наголосив науковець.

Що з цінами на продукти

У серпні 2023 року найбільш суттєво опустились ціни на овочі:

  • морква — на 63%;
  • буряк — на 54,9%;
  • капуста білокачанна — на 52,7%;
  • цибуля ріпчаста — на 50%.

На 16,3% впала ціна на яблука.

Також знизилась вартість:

  • пшеничного борошна — на 2,5%;
  • житнього та житньо-пшеничного хліба — на 0,5%;
  • вершкового масла — на 0,6%;
  • соняшникової олії — на 0,5%;
  • м’яких сирів жирних — на 0,3%;
  • крупів ячних (-0,1%).

Продовжили дорожчати минулого місяця:

  • сало — на 2,8%;
  • цукор — на 2,1 %;
  • яловичина — на 2%;
  • свинина — на 1,8%;
  • манні крупи — на 1,6%;
  • філе куряче — на 1,5%;
  • ковбаси варені першого ґатунку — на 1,2%;
  • курячі тушки — на 1,1%;
  • яйця — на 0,1%.

"Загалом динаміка споживчих цін відповідає прогнозним оцінкам і дає підстави для уникнення різкого зростання у нинішньому році. Певний потенціал зростання традиційно мають продукти, які більш залежні від енергетичних та сировинних факторів — це продукти переробки та тваринництва", — додав Юрій Лупенко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування вареників з картоплею і м'ясом та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.

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