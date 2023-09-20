Ціни на гречку різко змінились — яка зараз вартість крупи

Фасована гречана крупа. Фото: google.com

В українських магазинах фіксують зниження вартості гречки. Середні споживчі ціни зменшились попереднього місяця на 4,5%, до 45,61 грн/кг.

Такі дані навів директор "Інституту аграрної економіки" Юрій Лупенко, пише Growhow.

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Як змінилась вартість гречки

За словами експерта, середні споживчі ціни на гречану крупу зменшилися порівняно з груднем довоєнного, 2022 року, на 39,9%. Для порівняння — вартість гречки у листопаді 2021 року становила 46,33 грн/кг. Окрім того, зараз ціна у понад двічі менша за максимальну (96,01 грн/кг).

Зростання вартості гречки тривало до вересня 2022 року, однак після надходження продукції нового врожаю, ціни почали інтенсивно знижуватися. При цьому вартість падає і нині, така тенденція має всі перспективи для продовження, наголосив науковець.

Що з цінами на продукти

У серпні 2023 року найбільш суттєво опустились ціни на овочі:

морква — на 63%;

буряк — на 54,9%;

капуста білокачанна — на 52,7%;

цибуля ріпчаста — на 50%.

На 16,3% впала ціна на яблука.

Також знизилась вартість:

пшеничного борошна — на 2,5%;

житнього та житньо-пшеничного хліба — на 0,5%;

вершкового масла — на 0,6%;

соняшникової олії — на 0,5%;

м’яких сирів жирних — на 0,3%;

крупів ячних (-0,1%).

Продовжили дорожчати минулого місяця:

сало — на 2,8%;

цукор — на 2,1 %;

яловичина — на 2%;

свинина — на 1,8%;

манні крупи — на 1,6%;

філе куряче — на 1,5%;

ковбаси варені першого ґатунку — на 1,2%;

курячі тушки — на 1,1%;

яйця — на 0,1%.

"Загалом динаміка споживчих цін відповідає прогнозним оцінкам і дає підстави для уникнення різкого зростання у нинішньому році. Певний потенціал зростання традиційно мають продукти, які більш залежні від енергетичних та сировинних факторів — це продукти переробки та тваринництва", — додав Юрій Лупенко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування вареників з картоплею і м'ясом та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.