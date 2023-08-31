Цены в Украине — в магазинах подешевела гречка

Гречневая крупа. Фото: google.com

В украинских супермаркетах в конце лета упали цены не только на сезонные овощи и сало, но и на некоторые крупы. В частности, потеряла в стоимости гречка.

Об этом свидетельствует информация на портале Minfin.

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Как изменились цены на гречку

После рекордного роста стоимости гречки в начале войны до более 100 грн, уже год как эта крупа медленно снижается в цене.

Эксперты, которые проводят мониторинг цен, констатируют ежемесячное сокращение стоимости гречка. Они традиционно привели цены для сравнения, сколько стоила крупа в конце прошлого месяца, и оказалось, что сейчас в среднем ее можно купить почти на 1,5 грн дешевле.

Так, к концу августа средняя стоимость одного килограмма гречки в магазинах составляет 47,67 грн, тогда как в конце июля стоила еще 49,08 грн за кг.

Для сравнения — в начале года килограмм крупы в среднем стоил 69,40 грн, а год назад — 92,73 грн.

Согласно анализу цен в популярных супермаркетах, сейчас дешевле всего можно найти крупу в Novus — за 38,99 грн за кг.

Источник: Minfin

Таким образом, цены на гречку в стране вернулись к фактически довоенному уровню. По словам экспертов, это произошло благодаря немалому предложению этой крупы. Ожидается, что в следующем году аграрии снизят площади посева этой культуры.

Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке фиксируют спад цен на ряд популярных овощей. В частности, за семь дней в два раза упала оптовая стоимость тепличных огурцов, на четверть — моркови.

Также мы писали, что в Украине был введен государственный контроль за оборотом генетически модифицированных продуктов. Это прописано в новом законе, призванном способствовать детенизации рынка обращения ГМО и создать прозрачные правила для ведения бизнеса, связанного с ним.