Ціни в Україні — у магазинах подешевшала гречка

В Україні різко подешевшала гречка: які зараз ціни
В українських супермаркетах наприкінці літа впали ціни не тільки на сезонні овочі та сало, а й на деякі крупи. Зокрема, втратила у вартості гречка.
Про це свідчить інформація на порталі Minfin.
Як змінились ціни на гречку
Після рекордного зростання вартості гречки на початку війни до понад 100 грн, вже рік як ця крупа поволі знижується в ціні.
Експерти, які моніторять ціни, констатують щомісячне скорочення вартості гречки. Вони традиційно навели ціни для порівняння, скільки коштувала крупа наприкінці минулого місяця, і виявилося, що зараз її можна придбати у середньому на майже 1,5 грн дешевше.
Так, на кінець серпня середня вартість одного кілограма гречки в магазинах становить 47,67 грн, тоді як наприкінці липня коштувала ще 49,08 грн за кг.
Для порівняння — на початку року кілограм крупи у середньому коштував 69,40 грн, а рік тому — 92,73 грн.
Згідно з аналізом цін у популярних супермаркетах, зараз найдешевше можна знайти крупу в Novus — за 38,99 грн за кг.
Таким чином ціни на гречку в країні повернулися до фактично довоєнного рівня. За словами експертів, це сталося завдяки чималій пропозиції цієї крупи. Очікується, що наступного року аграрії зменшать площі посіву цієї культури.
Що ще варто знати
Нагадаємо, на українському ринку фіксують спад цін на низку популярних овочів. Зокрема, за сім днів удвічі впала гуртова вартість тепличних огірків, на чверть — моркви.
Також ми писали, що в Україні запровадили державний контроль за обігом генетично модифікованих продуктів. Це прописано у новому законі, який покликаний сприяти детінізації ринку обігу ГМО та створити прозорі правила для ведення бізнесу, пов'язаного з ним.