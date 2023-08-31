Ціни в Україні — у магазинах подешевшала гречка

Гречана крупа. Фото: google.com

В українських супермаркетах наприкінці літа впали ціни не тільки на сезонні овочі та сало, а й на деякі крупи. Зокрема, втратила у вартості гречка.

Про це свідчить інформація на порталі Minfin.

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Як змінились ціни на гречку

Після рекордного зростання вартості гречки на початку війни до понад 100 грн, вже рік як ця крупа поволі знижується в ціні.

Експерти, які моніторять ціни, констатують щомісячне скорочення вартості гречки. Вони традиційно навели ціни для порівняння, скільки коштувала крупа наприкінці минулого місяця, і виявилося, що зараз її можна придбати у середньому на майже 1,5 грн дешевше.

Так, на кінець серпня середня вартість одного кілограма гречки в магазинах становить 47,67 грн, тоді як наприкінці липня коштувала ще 49,08 грн за кг.

Для порівняння — на початку року кілограм крупи у середньому коштував 69,40 грн, а рік тому — 92,73 грн.

Згідно з аналізом цін у популярних супермаркетах, зараз найдешевше можна знайти крупу в Novus — за 38,99 грн за кг.

Джерело: Minfin

Таким чином ціни на гречку в країні повернулися до фактично довоєнного рівня. За словами експертів, це сталося завдяки чималій пропозиції цієї крупи. Очікується, що наступного року аграрії зменшать площі посіву цієї культури.

Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку фіксують спад цін на низку популярних овочів. Зокрема, за сім днів удвічі впала гуртова вартість тепличних огірків, на чверть — моркви.

Також ми писали, що в Україні запровадили державний контроль за обігом генетично модифікованих продуктів. Це прописано у новому законі, який покликаний сприяти детінізації ринку обігу ГМО та створити прозорі правила для ведення бізнесу, пов'язаного з ним.