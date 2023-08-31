Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow В Україні різко подешевшала гречка: які зараз ціни arrow

В Україні різко подешевшала гречка: які зараз ціни

31 серпня 2023 13:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у магазинах подешевшала гречка
Гречана крупа. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських супермаркетах наприкінці літа впали ціни не тільки на сезонні овочі та сало, а й на деякі крупи. Зокрема, втратила у вартості гречка.

Про це свідчить інформація на порталі Minfin.

Читайте також:

Як змінились ціни на гречку

Після рекордного зростання вартості гречки на початку війни до понад 100 грн, вже рік як ця крупа поволі знижується в ціні.

Експерти, які моніторять ціни, констатують щомісячне скорочення вартості гречки. Вони традиційно навели ціни для порівняння, скільки коштувала крупа наприкінці минулого місяця, і виявилося, що зараз її можна придбати у середньому на майже 1,5 грн дешевше.

Так, на кінець серпня середня вартість одного кілограма гречки в магазинах становить 47,67 грн, тоді як наприкінці липня коштувала ще 49,08 грн за кг.

Для порівняння — на початку року кілограм крупи у середньому коштував 69,40 грн, а рік тому — 92,73 грн.

Згідно з аналізом цін у популярних супермаркетах, зараз найдешевше можна знайти крупу в Novus — за 38,99 грн за кг.

 

гречка
Джерело: Minfin

Таким чином ціни на гречку в країні повернулися до фактично довоєнного рівня. За словами експертів, це сталося завдяки чималій пропозиції цієї крупи. Очікується, що наступного року аграрії зменшать площі посіву цієї культури.

 

ціни на гречку
Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку фіксують спад цін на низку популярних овочів. Зокрема, за сім днів удвічі впала гуртова вартість тепличних огірків, на чверть — моркви.

Також ми писали, що в Україні запровадили державний контроль за обігом генетично модифікованих продуктів. Це прописано у новому законі, який покликаний сприяти детінізації ринку обігу ГМО та створити прозорі правила для ведення бізнесу, пов'язаного з ним.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як у Львові готують до школи дітей зі сходу України: репортаж з модульного містечка "Маріяполіс"

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз