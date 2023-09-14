Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине резко подскочили цены на топливо: ситуация на рынке 14 сентября arrow

В Украине резко подскочили цены на топливо: ситуация на рынке 14 сентября

14 сентября 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 14 сентября - в Украине резко подскочили цены на АЗС
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 14 сентября, на украинском топливном рынке выросли цены на крупнейших автозаправочных станциях. Больше всего подорожал бензин марки А-95 и автомобильный газ.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

Читайте также:

Цены на АЗС 14 сентября

По данным портала, средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автогаза сейчас такова:

  • A-95+ — 55,50 грн/л (+0,34);
  • А-95 — 53,55 грн/л (+0,34);
  • А-92 — 51,14 грн/л (+0,05);
  • дизельное топливо — 53,09 грн/л (+0,32);
  • сжиженный газ — 24,99 грн/л (+0,49).

За неделю средние цены выросли так: A-95+ стоил 55,00 грн/л, А-95 продавали за 53,04 грн/л, бензин А-92 стоил 50,80 грн/л, дизель — 52,61 грн/л. /л, автогаз продавали по 24,17 грн.

Цены на популярных АЗС ОККО, WOG 14 сентября

14 сентября бензины марок А-95+ и А-95 дороже всего стоят в сети АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 59,99 грн/л соответственно, что больше на одну гривну против предыдущего дня. Самые низкие цены на А-95+ на БРСМ-Нефть — 50,42 грн/л. А-95 — на автозаправке "Маркет" — 49,79 грн/л.

А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л. Самая низкая стоимость на АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

В частности, дизтопливо на АЗС ОККО и WOG продают за 55,99 грн/л (+1,00 грн), на SOCAR — 57,99 грн/л. (+1,00 грн)

Автомобильный газ на АЗС Shell стоит 25,24 грн/л, на KLO — 24,98 грн/л, на WOG — 25,97 грн/л.

 

цены на бензин
Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на законодательном уровне хотят упразднить некоторые налоги. Речь идет о предоставлении разрешения бесплатного импорта автомобилей из-за границы во время действия военного положения.

Также мы сообщали, что работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз