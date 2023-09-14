Цены на топливо 14 сентября - в Украине резко подскочили цены на АЗС

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 14 сентября, на украинском топливном рынке выросли цены на крупнейших автозаправочных станциях. Больше всего подорожал бензин марки А-95 и автомобильный газ.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

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Цены на АЗС 14 сентября

По данным портала, средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автогаза сейчас такова:

A-95+ — 55,50 грн/л (+0,34);

А-95 — 53,55 грн/л (+0,34);

А-92 — 51,14 грн/л (+0,05);

дизельное топливо — 53,09 грн/л (+0,32);

сжиженный газ — 24,99 грн/л (+0,49).

За неделю средние цены выросли так: A-95+ стоил 55,00 грн/л, А-95 продавали за 53,04 грн/л, бензин А-92 стоил 50,80 грн/л, дизель — 52,61 грн/л. /л, автогаз продавали по 24,17 грн.

Цены на популярных АЗС ОККО, WOG 14 сентября

14 сентября бензины марок А-95+ и А-95 дороже всего стоят в сети АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 59,99 грн/л соответственно, что больше на одну гривну против предыдущего дня. Самые низкие цены на А-95+ на БРСМ-Нефть — 50,42 грн/л. А-95 — на автозаправке "Маркет" — 49,79 грн/л.

А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л. Самая низкая стоимость на АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

В частности, дизтопливо на АЗС ОККО и WOG продают за 55,99 грн/л (+1,00 грн), на SOCAR — 57,99 грн/л. (+1,00 грн)

Автомобильный газ на АЗС Shell стоит 25,24 грн/л, на KLO — 24,98 грн/л, на WOG — 25,97 грн/л.

Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на законодательном уровне хотят упразднить некоторые налоги. Речь идет о предоставлении разрешения бесплатного импорта автомобилей из-за границы во время действия военного положения.

Также мы сообщали, что работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.