Ціни на пальне 14 вересня — в Україні різко підскочили ціни на АЗС

В Україні різко підскочили ціни на пальне: ситуація на ринку 14 вересня
У четвер, 14 вересня, на українському паливному ринку зросли ціни на найбільших автозаправних станціях. Найбільше подорожчав бензин марки А-95 та автомобільний газ.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.
Ціни на АЗС 14 вересня
За даними порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:
- A-95+ — 55,50 грн/л (+0,34);
- А-95 — 53,55 грн/л (+0,34);
- А-92 — 51,14 грн/л (+0,05);
- дизельне пальне — 53,09 грн/л (+0,32);
- скраплений газ — 24,99 грн/л (+0,49).
За тиждень середні ціни зросли так: A-95+ коштував 55,00 грн/л, А-95 — продавали за 53,04 грн/л, бензин А-92 коштував 50,80 грн/л, дизель — 52,61 грн/л, автогаз продавали за 24,17 грн.
Ціни на популярних АЗС ОККО, WOG 14 вересня
14 вересня бензини марок А-95+ та А-95 найдорожче коштує у мережі АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 59,99 грн/л відповідно, що більше на одну гривню проти попереднього дня. Найнижчі ціни на А-95+ на БРСМ-Нафта — 50,42 грн/л. А-95 — на автозаправці "Маркет" — 49,79 грн/л.
А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 54,99 грн/л. Найнижча вартість на АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.
Зокрема, дизпальне на АЗС ОККО та WOG продають за 55,99 грн/л (+1,00 грн), на SOCAR — 57,99 грн/л. (+1,00 грн)
Автомобільний газ на АЗС Shell коштує 25,24 грн/л, на KLO — 24,98 грн/л., на WOG — 25,97 грн/л.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні на законодавчому рівні хочуть скасувати деякі податки. Йдеться про надання дозволу безкоштовного імпорту автомобілів з-за кордону на час дії воєнного стану.
Також ми повідомляли, що тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.