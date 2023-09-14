Ціни на пальне 14 вересня — в Україні різко підскочили ціни на АЗС

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 14 вересня, на українському паливному ринку зросли ціни на найбільших автозаправних станціях. Найбільше подорожчав бензин марки А-95 та автомобільний газ.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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Ціни на АЗС 14 вересня

За даними порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:

A-95+ — 55,50 грн/л (+0,34);

А-95 — 53,55 грн/л (+0,34);

А-92 — 51,14 грн/л (+0,05);

дизельне пальне — 53,09 грн/л (+0,32);

скраплений газ — 24,99 грн/л (+0,49).

За тиждень середні ціни зросли так: A-95+ коштував 55,00 грн/л, А-95 — продавали за 53,04 грн/л, бензин А-92 коштував 50,80 грн/л, дизель — 52,61 грн/л, автогаз продавали за 24,17 грн.

Ціни на популярних АЗС ОККО, WOG 14 вересня

14 вересня бензини марок А-95+ та А-95 найдорожче коштує у мережі АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 59,99 грн/л відповідно, що більше на одну гривню проти попереднього дня. Найнижчі ціни на А-95+ на БРСМ-Нафта — 50,42 грн/л. А-95 — на автозаправці "Маркет" — 49,79 грн/л.

А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 54,99 грн/л. Найнижча вартість на АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

Зокрема, дизпальне на АЗС ОККО та WOG продають за 55,99 грн/л (+1,00 грн), на SOCAR — 57,99 грн/л. (+1,00 грн)

Автомобільний газ на АЗС Shell коштує 25,24 грн/л, на KLO — 24,98 грн/л., на WOG — 25,97 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на законодавчому рівні хочуть скасувати деякі податки. Йдеться про надання дозволу безкоштовного імпорту автомобілів з-за кордону на час дії воєнного стану.

Також ми повідомляли, що тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.