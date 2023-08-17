Цены на бензин 17 августа — в Украине снова подорожало топливо

Автозаправочная станция. Фото: Новини. LIVE

В четверг, 17 августа, на украинских автозаправочных станциях подскочили средние цены на горючее. Выросли в стоимости все виды бензинов и дизельное топливо.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию мониторингового портала Auto.ria.

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По этим данным, в четверг в Украине не изменилась средняя стоимость только автомобильного газа.

Так, цена на бренд Евро-95 в среднем выросла на 17 копеек, до 54,28 грн/л. В то время как неделю назад стоил 53,43, а в начале июля — 46,24 грн/л.

Стоимость бензина А-95 сейчас на АЗС — 52,14 грн/л. За день стоимость выросла на 6 копеек. 10 августа стоил 51,32 грн/л, а в начале июля — 46 грн/л.

Стоимость дизтоплива — 51,64 грн/л, что больше на 13 копеек. Неделю назад торговалось в среднем за 47,96 грн/л.

Средние цены на бензин А-92 сейчас на уровне 49,25 грн/л, что больше на 5 копеек. Семь дней назад его продавали по 48,80 грн/л.

Сжиженный газ стоит 23,61 гривны за литр.

17 августа бензин бренда "Евро-95" и А-95 дороже всего стоят на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л соответственно. Дешевле всего А 95+ продает БРСМ-Нафта — 49,81 грн/л.

Самые высокие цены на бензин А-92 на АЗС KLO — 52,18 грн/л. Дешевле всего продает АЗС Кворум — 46,47 грн/л.

Дизель дороже всего стоит на АЗС SOCAR — 55,99 грн/л, дешевле всего на RLS — 46,90 грн/л.

На популярных АЗС цены 17 августа следующие:

Источник: Авто. Риа

Следует заметить, что, по словам директора "Группы А-95" Сергея Куюна, стоимость горючего в стране повысится на несколько гривен до конца августа 2023 года. Сейчас существует потенциал роста стоимости А-95 и дизельного горючего на 2-3 грн. Цены вплотную приблизятся к 60 грн/л. Так, стоимость к концу месяца может быть следующая:

бензин подорожает до 57–58 грн/л;

дизтопливо — до 55–56 грн/л.

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