Ціни на бензин 17 серпня — в Україні знову подорожчало пальне

Автозаправна станція. Фото: Новини. LIVE

У четвер, 17 серпня, на українських автозаправних станціях підскочили середні ціни на пальне. Зросли у вартості всі види бензинів та дизельне пальне.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію моніторингового порталу Auto.ria.

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За цими даними, у четвер в Україні не змінилася середня вартість тільки автомобільного газу.

Так, ціна на бренд "Євро-95" у середньому зросла на 17 копійок, до 54,28 грн/л. Тоді як тиждень тому коштував 53,43, а на початку липня — 46,24 грн/л.

Вартість бензину А-95 зараз на АЗС коштує 52,14 грн/л. За день вартість зросла на 6 копійок. 10 серпня коштував 51,32 грн/л, а на початку липня — 46 грн/л.

Вартість дизпального — 51,64 грн/л, що більше на 13 копійок. Тиждень тому торгувалось у середньому за 47,96 грн/л.

Середні ціни на бензин А-92 зараз на рівні 49,25 грн/л, що більше на 5 копійок. Сім днів тому його продавали за 48,80 грн/л.

Скраплений газ коштує 23,61 гривні за літр.

17 серпня бензин бренду "Євро-95" та А-95 найдорожче коштують на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л та 55,99 грн/л відповідно. Найдешевше А 95+ продає БРСМ-Нафта — 49,81 грн/л.

Найвищі ціни на бензин А-92 на АЗС KLO — 52,18 грн/л. Найдешевше продає АЗС Кворум — 46,47 грн/л.

Дизель найдорожче коштує на АЗС SOCAR — 55,99 грн/л, найдешевше на RLS — 46,90 грн/л.

На популярних АЗС ціни 17 серпня такі:

Джерело: Авто. Ріа

Варто зауважити, що, за словами директора "Групи А-95" Сергія Куюна, вартість пального в країні підвищиться на кілька гривень до кінця серпня 2023 року. Зараз існує потенціал зростання вартості А-95 та дизельного пального на 2-3 грн. Ціни впритул наблизяться до 60 грн/л. Так, вартість під кінець місяця можна бути така:

бензин подорожчає до 57–58 грн/літр;

дизельне пальне — до 55–56 грн/літр.

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Нагадаємо, в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.

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