Бензин в Україні — відомо, коли на АЗС зростуть ціни до 60 грн/л

Автозаправна станція. Фото: Новини. LIVE

На українському паливному ринку знову підскочать ціни. Причинами стануть світове подорожчання нафтопродуктів та вичерпання запасів в Україні, закуплених за нижчими цінами.

У провідній компанії з моніторингу всіх сегментів паливного ринку "Консалтингова група А-95" розповіли, коли станеться чергове подорожчання.

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Як зміняться ціни на АЗС

За словами директора "групи А-95" Сергія Куюна, вартість пального в країні підвищиться на кілька гривень до кінця серпня 2023 року. Зараз існує потенціал зростання вартості А-95 та дизельного палива на 2-3 грн. Ціни впритул наблизяться до 60 грн/л. Розцінки можуть змінитися так:

бензин подорожчає до 57–58 грн/літр;

дизельне паливо — до 55–56 грн/літр.

Експерт наголосив, що спровокують подорожчання світові ціни на пальне, вичерпання обсягів запасів дешевих бензинів та дизелю в країні, накопичених раніше.

"Ринок приходитиме в баланс з новими реаліями, і вони такі, що ціни ще зростатимуть. Я не думаю, що ціна досягне 60 грн/літр, але вона впритул наблизиться до цього показника і буде там перебувати", — заявив Сергій Куюн.

Скільки коштує бензин 16 серпня

Згідно з даними Auto.ria, у середньому на одну копійку додали бензини марок А-95 і А-92, до 52,08 грн/л і 49,19 грн/л відповідно. Для порівняння — до повернення акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ А-95 коштував 46,00 грн/л (станом на 1 липня), а А-92 — 45,45 грн/л.

Ціна на марку А-95 у середньому становить 54,11 грн/л. Тоді як на початку липня було 46,24 грн/л.

Вартість дизельного палива нині — у середньому 51,50 грн/л (станом на 1 липня було 48,45).

Середня вартість автомобільного газу — 23,60 грн/л. Примітно, що у липня коштував 25,58 грн/л.

Що ще варто знати

Раніше ми повідомляли, що на АЗС дорожчає бензин та дизельне паливо у роздрібі. Так, протягом тижня зросли ціни в економ- та середньому сегментах.

Також ми писали, що в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.