Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Бензин подорожчає до 60 грн/л: експерти назвали дату arrow

Бензин подорожчає до 60 грн/л: експерти назвали дату

16 серпня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бензин в Україні — відомо, коли на АЗС зростуть ціни до 60 грн/л
Автозаправна станція. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському паливному ринку знову підскочать ціни. Причинами стануть світове подорожчання нафтопродуктів та вичерпання запасів в Україні, закуплених за нижчими цінами.

У провідній компанії з моніторингу всіх сегментів паливного ринку "Консалтингова група А-95" розповіли, коли станеться чергове подорожчання.

Читайте також:

Як зміняться ціни на АЗС

За словами директора "групи А-95" Сергія Куюна, вартість пального в країні підвищиться на кілька гривень до кінця серпня 2023 року. Зараз існує потенціал зростання вартості А-95 та дизельного палива на 2-3 грн. Ціни впритул наблизяться до 60 грн/л. Розцінки можуть змінитися так:

  • бензин подорожчає до 57–58 грн/літр;
  • дизельне паливо — до 55–56 грн/літр.

Експерт наголосив, що спровокують подорожчання світові ціни на пальне,  вичерпання обсягів запасів дешевих бензинів та дизелю в країні, накопичених раніше.

"Ринок приходитиме в баланс з новими реаліями, і вони такі, що ціни ще зростатимуть. Я не думаю, що ціна досягне 60 грн/літр, але вона впритул наблизиться до цього показника і буде там перебувати", — заявив Сергій Куюн.

 

Скільки коштує бензин 16 серпня

Згідно з даними Auto.ria, у середньому на одну копійку додали бензини марок А-95 і А-92, до 52,08 грн/л і 49,19 грн/л відповідно. Для порівняння — до повернення акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ А-95 коштував 46,00 грн/л (станом на 1 липня), а А-92 — 45,45 грн/л.

Ціна на марку А-95 у середньому становить 54,11 грн/л. Тоді як на початку липня було 46,24 грн/л.

Вартість дизельного палива нині — у середньому 51,50 грн/л (станом на 1 липня було 48,45).

Середня вартість автомобільного газу — 23,60 грн/л. Примітно, що у липня коштував 25,58 грн/л.

Що ще варто знати

Раніше ми повідомляли, що на АЗС дорожчає бензин та дизельне паливо у роздрібі. Так, протягом тижня зросли ціни в економ- та середньому сегментах.

Також ми писали, що в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз