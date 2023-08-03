Ціни на АЗС невдовзі різко зростуть — коли і на скільки

Автозаправна станція. Фото: Unplush

За кілька днів на українському паливному ринку стануться серйозні цінові зміни. Світове подорожчання нафти та нафтопродуктів торкнеться України.

Такі прогнози озвучили у провідній компанії з вивчення всіх сегментів паливного ринку "Консалтингова група А-95".

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Як заявив директор "групи А-95" Сергій Куюн під час телемарафону, зараз ціноутворення залежить від єдиного фактору — зростання світових цін на "чорне золото" та нафтопродукти.

За його словами, оскільки українські трейдери купують виключно закордонне пальне, то під час перерахунку підвищення на світовому ринку вийде близько 5 гривень на кожному літрі.

"Питання 55 грн за літр бензину, та 54 грн за дизпальне — вже вирішене, це питання тижня — 10 днів", — наголосив директор консалтингової компанії "А-95".

Експерт паливного ринку зауважив, що, очевидно, останній місяць літа виявиться напруженим. Подальший розвиток ситуації залежатиме від динаміки світового ринку.

Які зараз ціни на АЗС

Згідно з даними моніторингу порталу Auto.ria, 3 серпня ціна на марку "Євро-95" у середньому становить 51,56 гривні за літр. День тому було на 0,52 гривні дешевше. Для порівняння, на початку липня ціна була така — 46,24.

Бензин А-95 зараз коштує 49,27, день тому продавали на 0,47 гривні дешевше. 1 липня — за 46,00.

Вартість дизельного палива — 48,45 гривні за літр, за день ціна зросла на 0,49 гривні.

Джерело: Auto.ria

Раніше ми писали, що на АЗС дорожчає бензин та дизельне паливо у роздрібі. Так, протягом тижня зросли ціни в економ- та середньому сегментах.

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