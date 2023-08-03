Цены на АЗС вскоре резко вырастут – когда и на сколько

Автозаправочная станция. Фото: Unplush

Через несколько дней на украинском топливном рынке произойдут серьезные ценовые изменения. Мировое подорожание нефти и нефтепродуктов коснется Украины.

Такие прогнозы озвучили в ведущей компании по изучению всех сегментов топливного рынка "Консалтинговая группа А-95".

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Как заявил директор "группы А-95" Сергей Куюн во время телемарафона, сейчас ценообразование зависит от единственного фактора — роста мировых цен на "черное золото" и нефтепродукты.

По его словам, поскольку украинские трейдеры покупают исключительно заграничное топливо, то при пересчете повышения на мировом рынке выйдет около 5 гривен на каждом литре.

"Вопрос 55 грн за литр бензина, и 54 грн за дизтопливо — уже решен, это вопрос недели — 10 дней", — подчеркнул директор консалтинговой компании "А-95".

Эксперт топливного рынка отметил, что, очевидно, последний месяц лета окажется напряженным. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от динамики мирового рынка.

Какие сейчас цены на АЗС

Согласно данным мониторинга портала Auto.ria, 3 августа цена на марку "Евро-95" в среднем составляет 51,56 гривны за литр. День назад было на 0,52 грн дешевле. Для сравнения, в начале июля цена была такой — 46,24.

Бензин А-95 сейчас стоит 49,27, день назад продавали на 0,47 грн дешевле. 1 июля — за 46,00.

Стоимость дизельного топлива — 48,45 гривны за литр, за день цена выросла на 0,49 гривны.

Источник: Auto.ria

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