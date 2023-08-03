Цены на АЗС вскоре резко вырастут – когда и на сколько

Осталось 10 дней: в Украине бензин и дизель резко подорожают
Через несколько дней на украинском топливном рынке произойдут серьезные ценовые изменения. Мировое подорожание нефти и нефтепродуктов коснется Украины.
Такие прогнозы озвучили в ведущей компании по изучению всех сегментов топливного рынка "Консалтинговая группа А-95".
К чему готовиться рынку
Как заявил директор "группы А-95" Сергей Куюн во время телемарафона, сейчас ценообразование зависит от единственного фактора — роста мировых цен на "черное золото" и нефтепродукты.
По его словам, поскольку украинские трейдеры покупают исключительно заграничное топливо, то при пересчете повышения на мировом рынке выйдет около 5 гривен на каждом литре.
"Вопрос 55 грн за литр бензина, и 54 грн за дизтопливо — уже решен, это вопрос недели — 10 дней", — подчеркнул директор консалтинговой компании "А-95".
Эксперт топливного рынка отметил, что, очевидно, последний месяц лета окажется напряженным. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от динамики мирового рынка.
Какие сейчас цены на АЗС
Согласно данным мониторинга портала Auto.ria, 3 августа цена на марку "Евро-95" в среднем составляет 51,56 гривны за литр. День назад было на 0,52 грн дешевле. Для сравнения, в начале июля цена была такой — 46,24.
Бензин А-95 сейчас стоит 49,27, день назад продавали на 0,47 грн дешевле. 1 июля — за 46,00.
Стоимость дизельного топлива — 48,45 гривны за литр, за день цена выросла на 0,49 гривны.
Раньше мы писали, что на АЗС дорожает бензин и дизельное топливо в рознице. Так, за неделю выросли цены в эконом- и среднем сегментах.
Также мы писали, что в Украине на фоне повышения цен на топливном рынке озвучили новый Индекс бензина. Аналитики подсчитали, сколько сейчас можно заправиться за среднюю заработную плату.