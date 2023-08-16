Бензин в Украине – известно, когда на АЗС вырастут цены до 60 грн/л

Автозаправочная станция. Фото: Новини. LIVE

На украинском топливном рынке снова подскочат цены. Причинами станут мировое подорожание и исчерпание запасов в Украине, закупленных по более низким ценам.

В ведущей компании по мониторингу всех сегментов топливного рынка "Консалтинговая группа А-95" рассказали, когда произойдет очередное удорожание.

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По словам директора "группы А-95" Сергея Куюн, стоимость горючего в стране повысится на несколько гривен до конца августа 2023 года. Сейчас есть потенциал роста стоимости А-95 и дизельного топлива на 2-3 грн. Цены вплотную приблизятся к 60 грн/л. Расценки могут измениться следующим образом:

бензин подорожает до 57–58 грн/литр;

дизельное топливо — до 55–56 грн/литр.

Эксперт подчеркнул, что спровоцируют подорожание мировые цены на топливо, исчерпание объемов запасов дешевых бензинов и дизеля в стране, накопленные ранее.

"Рынок будет приходить в баланс с новыми реалиями, и они такие, что цены будут еще расти. Я не думаю, что цена достигнет 60 грн/литр, но она вплотную приблизится к этому показателю и будет там находиться", — заявил Сергей Куюн.

Сколько стоит бензин 16 августа

Согласно данным Auto.ria, в среднем на одну копейку прибавили бензины марок А-95 и А-92, до 52,08 грн/л и 49,19 грн/л соответственно. Для сравнения, до возвращения акцизов на моторное топливо и повышения НДС А-95 стоил 46,00 грн/л (по состоянию на 1 июля), а А-92 — 45,45 грн/л.

Цена на марку А-95 составляет в среднем 54,11 грн/л. В то время как в начале июля было 46,24 грн/л.

Стоимость дизельного топлива в настоящее время — в среднем 51,50 грн/л (на 1 июля было 48,45).

Средняя стоимость автомобильного газа — 23,60 грн/л. Примечательно, что в июле стоил 25,58 грн/л.

Что еще стоит знать

Ранее сообщалось, что на АЗС дорожает бензин и дизельное топливо в рознице. Так, за неделю выросли цены в эконом- и среднем сегментах.

Также мы писали, что в Украине на фоне повышения цен на топливном рынке озвучили новый Индекс бензина. Аналитики подсчитали, сколько сейчас можно заправиться за среднюю заработную плату.