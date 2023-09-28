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В Украине продолжает падать доллар: курс валют на 29 сентября

28 сентября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 29 сентября — в банках и обменниках падает доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс валют на пятницу, 29 сентября. Согласно ему, евро стоит 38,57 грн/евро (+0,09), доллар неизменный — 36,56 грн.

Такие данные содержатся на официальном портале Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 29 сентября

По информации НБУ, стоимость евровалюты в продаже — 38,95 грн/евро (+0,10), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,04 грн (-0,08). В покупке — 37,43 грн (-0,06), в продаже — 38,16 (-0,05). Евро стоит в покупке 39,83 грн (-0,18), в продаже — 40,79 (-0,16) грн.

  • ПриватБанк – 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк —  37,45 грн — 38,30 грн;
  • Правэксбанк — 37,40 грн (-0,20) — 38,10 грн (-0,10);
  • Радабанк — 37,75 грн (-0,05) — 38,35 грн (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн (-0,05), в продаже — 38,13 (-0,07). Цена евро в покупке — 40,40 грн (-0,10), в продаже — 40,70 (-0,10).

 

курс валют на 29 сентября
Источник: Минфин

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) рассказал о планах перехода к управляемой гибкости валютного курса. Только после этого этапа будут решать, возвращаться ли к плавающему курсу доллара.

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