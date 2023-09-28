Курс валют на 29 вересня — у банках та обмінниках падає долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на п'ятницю, 29 вересня. Відповідно до нього, євро коштує 38,57 грн/євро (+0,09), долар незмінний — 36,56 грн.

Такі дані містяться на офіційному порталі Нацбанку.

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Курс долара та євро на 29 вересня

За інформацією НБУ, вартість євровалюти у продажу — 38,95 грн/євро (+0,10), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,04 грн (-0,08). У купівлі — 37,43 грн (-0,06), в продажу — 38,16 (-0,05). Євро коштує у купівлі 39,83 грн (-0,18), у продажу — 40,79 (-0,16) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;

Ощадбанк — 37,45 грн — 38,30 грн;

Правексбанк — 37,40 грн (-0,20) — 38,10 грн (-0,10);

Радабанк — 37,75 грн (-0,05) — 38,35 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,00 грн (-0,05), у продажу — 38,13 (-0,07). Ціна євро у купівлі — 40,40 грн (-0,10), в продажу — 40,70 (-0,10).

Джерело: Мінфін

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) розповів про плани переходу до керованої гнучкості валютного курсу. Тільки після цього етапу вирішуватимуть, чи повертатися до плаваючого курсу долара.