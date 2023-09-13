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В Украине подорожали доллар и евро: курс валют на 13 сентября

13 сентября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 13 сентября — в Украине дорожают доллар и евро
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс валют на 13 сентября. Согласно ему, евро в покупке опустился на семь копеек, до 39,19 грн/евро, а доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Таковы данные на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро 13 сентября

По информации НБУ, стоимость евровалюты в продаже — 39,57 грн/евро (-0,07), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар в среднем подорожал: стоит 38,05 грн (+0,07). В покупке — 37,52 грн (+0,04), в продаже — 38,22 (+0,01). Евро стоит в покупке 40,35 грн (+0,03), в продаже — 41,28 (+0,03) грн.

  • ПриватБанк — 37,30 грн — 37,90 грн;
  • Укрэксимбанк — 37,60 грн (+0,20) — 38,40 грн (+0,20);
  • Укрсиббанк — 37,40 грн — 38,15 грн;
  • Ощадбанк — 37,80 грн (+0,30) — 38,50 грн (+0,15);
  • ТАСкомбанк — 37,60 грн (+0,10) — 38,30 грн (+0,05);
  • Sense bank — 37,60 грн — 38,10 грн;
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке – 38,00 грн (+0,10), в продаже — 38,10 (+0,05 грн). Евро в покупке — 40,83 грн (+0,03), в продаже — 41,00 (+0,00).

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Больше о валюте

Напомним, Национальный банк ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых сделок.

Также мы писали, что в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили. Украинцы продали наличную и безналичную валюту на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купили ее на 1,898 млрд долларов.

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