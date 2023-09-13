Курс валют на 13 вересня — в Україні дорожчають долар та євро

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 13 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі опустився на сім копійок, до 39,19 грн/євро, а долар залишається незмінний — 36,56 грн.

Такі дані на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро 13 вересня

За інформацією НБУ, вартість євровалюти у продажу — 39,57 грн/євро (-0,07), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар у середньому подорожчав: коштує 38,05 грн (+0,07). У купівлі — 37,52 грн (+0,04), в продажу — 38,22 (+0,01). Євро коштує у купівлі 40,35 грн (+0,03), у продажу — 41,28 (+0,03) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн — 37,90 грн;

Укрексімбанк — 37,60 грн (+0,20) — 38,40 грн (+0,20);

Укрсиббанк — 37,40 грн — 38,15 грн;

Ощадбанк — 37,80 грн (+0,30) — 38,50 грн (+0,15);

ТАСкомбанк — 37,60 грн (+0,10) — 38,30 грн (+0,05);

Sense bank — 37,60 грн — 38,10 грн;

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,00 грн (+0,10), у продажу — 38,10 (+0,05 грн). Євро у купівлі — 40,83 грн (+0,03), у продажу — 41,00 (+0,00).

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Нагадаємо, Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.

Також ми писали, що в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили. Українці продали готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купили її на 1,898 млрд доларів.