Курс валют на 13 октября — доллар снова упал в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 13 октября. Согласно ему, евро стоит 38,64 грн/евро (+0,01), а доллар — 36,39 грн (-0,04).

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ по результатам торгов на межбанке.

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Курс доллара и евро на 13 октября

На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,06 грн (-0,05). В покупке — 37,45 грн, в продаже — 38,13. Евро стоит в покупке 39,81 грн (-0,06), в продаже — 40,83 (+0,09) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (+0,05) — 37,80 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Укрэксимбанк — 37,30 грн (+0,05) — 37,90 грн (+0,05);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн (+0,03);

Радабанк — 37,70 грн (-0,05)— 38,30 грн (-0,05).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн (-0,03), в продаже — 38,15. Цена евро в покупке — 40,35 грн (-0,10), в продаже — 40,60 (-0,05).

Источник: Минфин

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Напомним, ранее сообщалось, что глава Национального банка Андрей Пышный вроде бы написал заявление об освобождении от должности. Однако в парламенте отрицали такую информацию.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.