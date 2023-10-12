Курс валют на 13 жовтня — долар знову впав у ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 13 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,64 грн/євро (+0,01), а долар — 36,39 грн (-0,04).

Про це свідчать дані на сайті НБУ за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро на 13 жовтня

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,06 грн (-0,05). У купівлі — 37,45 грн, в продажу — 38,13. Євро коштує у купівлі 39,81 грн (-0,06), у продажу — 40,83 (+0,09) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (+0,05) — 37,80 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Укрексімбанк — 37,30 грн (+0,05) — 37,90 грн (+0,05);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн (+0,03);

Радабанк — 37,70 грн (-0,05) — 38,30 грн (-0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,00 грн (-0,03), у продажу — 38,15. Ціна євро у купівлі — 40,35 грн (-0,10), у продажу — 40,60 (-0,05).

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Національного банку Андрій Пишний начебто написав заяву про звільнення з посади. Проте у парламенті заперечили таку інформацію.

Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) озвучили прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. На гривню чекає стабільна девальвація.