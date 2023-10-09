Курс валют на 10 октября — в Украине ослаб доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 10 октября. Согласно ему, евро стоит 38,48 грн/евро (-0,17), а доллар — 36,55 грн (-0,03).

Такая информация обнародована на портале Нацбанка по результатам торгов на межбанке.

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Курс доллара и евро

На украинском наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,12 грн (-0,06). В покупке — 37,48 грн (-0,01), в продаже — 38,18 (+0,06). Евро стоит в покупке 39,71 грн (-0,02), в продаже — 40,72 (+0,06) грн.

ПриватБанк — 37,35 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);

Ощадбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;

Укрэксимббанк — 37,30 грн — 37,90 грн;

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,73 грн (-0,11);

ОТП банк — 37,00 грн — 38 грн (+0,22);

Правэкс-Банк — 37,60 грн (+0,20) — 38,20 грн (+0,15).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,05 грн (-0,06), в продаже — 38,20 (-0,05). Цена евро в покупке — 40,40 грн (-0,10), в продаже — 40,65 (-0,10).

Источник. Минфин

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Напомним, ранее в НБУ оценили возможность укрепления американской валюты с нынешних 36,6 до 50 гривен. Там исключают наиболее негативный сценарий развития ситуации на валютном рынке.

Также мы писали, что в Украине в сентябре текущего года среди граждан серьезно вырос спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.