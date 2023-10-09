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В Україні подешевшав долар: курс валют на 10 жовтня

9 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 10 жовтня — в Україні ослаб долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 10 жовтня. Відповідно до нього, євро коштує 38,48 грн/євро (-0,17), а долар — 36,55 грн (-0,03).

Така інформація оприлюднена на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро

На українському готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,12 грн (-0,06). У купівлі — 37,48 грн (-0,01), в продажу — 38,18 (+0,06). Євро коштує у купівлі 39,71 грн (-0,02), у продажу — 40,72 (+0,06) грн.

  • ПриватБанк — 37,35 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);
  • Ощадбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;
  • Укрексімббанк — 37,30 грн — 37,90 грн;
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,73 грн (-0,11);
  • ОТП банк — 37,00 грн — 38 грн (+0,22);
  • Правекс-Банк — 37,60 грн (+0,20) — 38,20 грн (+0,15).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,05 грн (-0,06), у продажу — 38,20 (-0,05). Ціна євро у купівлі — 40,40 грн (-0,10), у продажу — 40,65 (-0,10).

курс валют на 10 жовтня
Джерело. Мінфін

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Більше про гроші

Нагадаємо, раніше в НБУ оцінили можливість зміцнення американської валюти з нинішніх 36,6 до 50 гривень. Там відкидають найбільш негативний сценарій розвитку ситуації на валютному ринку.

Також ми писали, що в Україні у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.

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