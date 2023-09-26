В Украине подешевел картофель нового урожая: какая цена

Картофель нового урожая. Фото: depositphotos.com

В Украине дешевеет картофель. Так, килограмм с нового урожая можно приобрести на 2 — 3 гривны дешевле, чем в прошлом году. Стоимость килограмма картофеля сейчас колеблется от 8 до 12 гривен.

Новини.LIVE выясняли, будет ли дешеветь картофель и дальше.

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По словам вице-президента Украинской ассоциации производителей картофеля Николая Гордийчука, удешевление картофеля нового урожая — это общеукраинская тенденция. Впрочем, эта тенденция не надолго. Картофеля украинцам хватит, но он будет дорожать.

"Больше всего в этом году картофель уродил в Черниговской, Киевской, Львовской, Тернопольской и Волынской областях. Но в этом году проблемы с качеством картофеля и снижение цены, я думаю, временное. Это связано с большим объемом картофеля, его некуда складывать на хранение, многие фермеры его продают. Или продают картофель низкого качества, поэтому цена закупочная от фермеров может быть от 4 гривен 50 копеек до 5 — 6 гривен", — отметил эксперт.

В настоящее время в супермакетах картофель продают от 8 гривен 90 копеек до 12 гривен 90 копеек.

Напомним, в Украине осенью этого года ожидается подорожание почти всех групп продуктов и товаров. В частности, вырастут цены на наиболее популярный продукт — хлеб.