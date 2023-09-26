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В Україні подешевшала картопля нового врожаю: яка ціна

26 вересня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні подешевшала картопля нового врожаю: яка ціна
Картопля нового врожаю. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні дешевшає картопля. Так, кілограм з нового врожаю можна придбати на 2 — 3 гривні дешевше, ніж минулого року.  Вартість кілограма картоплі нині коливається від 8 до 12 гривень.

Новини.LIVE з'ясовували, чи дешевшатиме картопля і надалі.

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Ціна на картоплю в Україні

За словами віцепрезидента Української асоціації виробників картоплі Миколи Гордійчука, здешевшання картоплі нового врожаю — це загальноукраїнська тенденція. Втім, така тенденція не надовго. Картоплі українцям вистачить, але вона дорожчатиме.

"Найбільше цьогоріч картопля вродила в Чернігівській, Київській, Львівській, Тернопільській та Волинській областях. Але в цьому році проблеми з якістю картоплі й зниження ціни, я думаю, тимчасове. Це пов’язано з великим обсягом картоплі, її немає куди складати на зберігання, багато фермерів її продають. Або продають картоплю низької якості, тому ціна закупівельна від фермерів може бути від 4 гривень 50 копійок до 5 — 6 гривень", — зауважив експерт.

Нині у супермакетах картоплю продають від 8 гривень 90 копійок до 12 гривень 90 копійок.

Нагадаємо, в Україні восени поточного року очікується подорожчання майже всіх груп продуктів та товарів. Зокрема, зростуть ціни на найбільш популярний продукт — хліб.

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