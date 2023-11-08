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В Украине начал расти курс доллара — сколько стоит валюта в банках и обменниках

8 ноября 2023 23:05
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Курс доллара, евро и злотого в Украине на 9 ноября
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В банках и обменниках Украины подешевели евро и злотый. В то же время в Национальном банке Украины на одну копейку подняли стоимость доллара. Узнайте актуальный курс валют в нашем материале.

Данные обнародованы на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 9 ноября курс установлен на уровне:

  • доллар — 36,04 грн;
  • евро — 38,45 грн/евро;
  • злотый — 8,61 грн/PLN.

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины американская валюта также немного упала в цене. В среднем доллар стоит 37,56 грн. В покупке — 37,52 грн, в продаже — 37,60 грн. Стоимость евро в покупке стоит 40,05 грн, в продаже — 40,23 грн.

Курс доллара в украинских банках

Банки курс
Курс доллара в банках. Фото: Kurs

Курс валют в обменниках

Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin, доллар в покупке стоит 37,55 грн, в продаже — 37,60 грн. Стоимость евро в покупке — 40,05 грн, в продаже — 40,25 грн.

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Напомним, что доходы банков за год побили все предыдущие рекорды. В частности, за девять месяцев текущего года они получили 109,9 млрд гривен чистой прибыли против 7,4 млрд гривен предыдущего года.

Также мы писали, что зарплаты некоторых украинцев выросли на 35%. Согласно данным статистического ведомства, уровень средней зарплаты во втором квартале текущего года достиг 17,17 тыс. грн. Сумма более чем на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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