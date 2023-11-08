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В Україні почав зростати курс долара — скільки коштує валюта у банках та обмінниках

8 листопада 2023 23:05
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Курс долара, євро та злотого в Україні на 9 листопада
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У банках та обмінниках України здешевшали євро та злотий. Натомість у Національному банку України на одну копійку підняли вартість долару. Дізнайтеся актуальний курс валют у нашому матеріалі.

Дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Курс долара, євро та злотого

Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 9 листопада курс встановлено на рівні:

  • долар — 36,04 грн;
  • євро — 38,45 грн/євро;
  • злотий — 8,61 грн/PLN.

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України американська валюта також трохи впала в ціні. У середньому долар коштує 37,56 грн. У купівлі — 37,52 грн, у продажу — 37,60 грн. Вартість євро у купівлі коштує 40,05 грн, в продажу — 40,23 грн.

Курс долара в українських банках

Банки курс
Курс долара в українських банках. Фото: Kurs

Курс валют в обмінниках

Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,55 грн, у продажу — 37,60 грн. Вартість євро у купівлі — 40,05 грн, у продажу — 40,25 грн.

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Нагадаємо, що прибутки банків за рік побили всі попередні рекорди. Зокрема, за дев’ять місяців поточного року вони одержали 109,9 млрд гривень чистого прибутку проти 7,4 млрд гривень попереднього року.

Також ми писали, що зарплати деяких українців зросли на 35%. Згідно з даними статистичного відомства, рівень середньої зарплати у другому кварталі поточного року сягав 17,17 тис. грн. Сума на понад 25% більша порівняно з аналогічним періодом 2022-го.

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