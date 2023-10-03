Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине обновили "зеленые" тарифы на электроэнергию: какие теперь цены arrow

В Украине обновили "зеленые" тарифы на электроэнергию: какие теперь цены

3 октября 2023 23:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы в Украине — как изменились цены на зеленую энергетику
Солнечные панели. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с октября 2023 года установила новые "зеленые" тарифы на электрическую энергию. Регулятор утвердил несколько постановлений.

Об этом информирует Biz.ligazakon.

Читайте также:

Подробнее о новых "зеленых" тарифах

Национальная комиссия поддержала следующие решения:

  • постановление №1765 "Об установлении "зеленых" тарифов на электроэнергию и надбавки к "зеленым" тарифам за соблюдение уровня использования оборудования отечественного производства для субъектов хозяйствования";
  • постановление № 1766 "Об установлении "зеленых" тарифов на электроэнергию, произведенное генерирующими установками потребителей, в том числе энергокооперативов, установленная мощность которых не более 150 кВт";
  • постановление №1767 "Об установлении "зеленых" тарифов на электроэнергию, произведенное генерирующими установками частных домохозяйств".

Что касается последнего постановления, то "зеленый" тариф на электричество, произведенное генерирующими установками украинских потребителей, в частности энергокооперативов, установленная мощность которых не больше 150 кВт, следующий:

энергия солнечного излучения из установок, расположенных на крышах и фасадах зданий, введенных в эксплуатацию:

  • с января 2019-го по конец декабря 2019-го — 641,83 коп/кВт в час (без НДС);
  • с января 2020-го по 31 декабря 2024-го — 481,37 коп/кВт в час (без НДС).

энергия ветра, ввод в эксплуатацию:

  • с января 2019-го по конец декабря 2019-го — 456,03 коп/кВт в час (без НДС);
  • с января 2020-го по 31 декабря 2024-го — 409,59 коп/кВт в час (без НДС).

энергия из биомассы, ввод в эксплуатацию:

  • с января 2019-го по конец декабря 2019-го — 485,59 коп/кВт в час (без НДС);
  • с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024-го — 485,59 коп/кВт в час (без НДС).

энергия из биогаза, ввод в эксплуатацию:

  • с января 2019-го по конец декабря 2019-го — 485,59 коп/кВт в час (без НДС);
  • с января 2020-го по 31 декабря 2024-го — 485,59 коп/кВт в час (без НДС).

энергия ветра и солнца на комбинированных ветро-солнечных генерирующих системах, ввод в эксплуатацию:

  • с 01 января 2019 года по конец декабря 2019-го — 641,83 коп/кВт в час (без НДС);
  • с января 2020-го по 31 декабря 2024-го — 481,37 коп/кВт в час (без НДС).

гидроэнергия, ввод в эксплуатацию:

  • с января 2019-го по 31 декабря 2019 года — 684,05 коп/кВт в час (без НДС);
  • с января 2020-го по 31 декабря 2024 года — 616,49 коп/кВт в час (без НДС).

геотермальная энергия, ввод в эксплуатацию:

  • с января 2019-го по 31 декабря 2019 года — 589,04 коп/кВт в час (без НДС);
  • с января 2020-го по 31 декабря 2024 года — 529,93 коп/кВт в час (без НДС).

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывали, как подготовиться к новым блэкаутам. Также выяснилось, сколько сейчас стоят солнечные панели в Украине.

Так мы писали, что в Украине в ближайшей перспективе повысятся жилищно-коммунальные тарифы. Это следует из письма Соединенных Штатов с перечнем реформ, которые Украина должна воплотить для продолжения получения военной помощи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз