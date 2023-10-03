Тарифы в Украине — как изменились цены на зеленую энергетику

Солнечные панели. Фото: google.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с октября 2023 года установила новые "зеленые" тарифы на электрическую энергию. Регулятор утвердил несколько постановлений.

Об этом информирует Biz.ligazakon.

Читайте также:

Подробнее о новых "зеленых" тарифах

Национальная комиссия поддержала следующие решения:

постановление №1765 "Об установлении "зеленых" тарифов на электроэнергию и надбавки к "зеленым" тарифам за соблюдение уровня использования оборудования отечественного производства для субъектов хозяйствования";

постановление № 1766 "Об установлении "зеленых" тарифов на электроэнергию, произведенное генерирующими установками потребителей, в том числе энергокооперативов, установленная мощность которых не более 150 кВт";

постановление №1767 "Об установлении "зеленых" тарифов на электроэнергию, произведенное генерирующими установками частных домохозяйств".

Что касается последнего постановления, то "зеленый" тариф на электричество, произведенное генерирующими установками украинских потребителей, в частности энергокооперативов, установленная мощность которых не больше 150 кВт, следующий:

энергия солнечного излучения из установок, расположенных на крышах и фасадах зданий, введенных в эксплуатацию:

с января 2019-го по конец декабря 2019-го — 641,83 коп/кВт в час (без НДС);

с января 2020-го по 31 декабря 2024-го — 481,37 коп/кВт в час (без НДС).

энергия ветра, ввод в эксплуатацию:

с января 2019-го по конец декабря 2019-го — 456,03 коп/кВт в час (без НДС);

с января 2020-го по 31 декабря 2024-го — 409,59 коп/кВт в час (без НДС).

энергия из биомассы, ввод в эксплуатацию:

с января 2019-го по конец декабря 2019-го — 485,59 коп/кВт в час (без НДС);

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024-го — 485,59 коп/кВт в час (без НДС).

энергия из биогаза, ввод в эксплуатацию:

с января 2019-го по конец декабря 2019-го — 485,59 коп/кВт в час (без НДС);

с января 2020-го по 31 декабря 2024-го — 485,59 коп/кВт в час (без НДС).

энергия ветра и солнца на комбинированных ветро-солнечных генерирующих системах, ввод в эксплуатацию:

с 01 января 2019 года по конец декабря 2019-го — 641,83 коп/кВт в час (без НДС);

с января 2020-го по 31 декабря 2024-го — 481,37 коп/кВт в час (без НДС).

гидроэнергия, ввод в эксплуатацию:

с января 2019-го по 31 декабря 2019 года — 684,05 коп/кВт в час (без НДС);

с января 2020-го по 31 декабря 2024 года — 616,49 коп/кВт в час (без НДС).

геотермальная энергия, ввод в эксплуатацию:

с января 2019-го по 31 декабря 2019 года — 589,04 коп/кВт в час (без НДС);

с января 2020-го по 31 декабря 2024 года — 529,93 коп/кВт в час (без НДС).

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывали, как подготовиться к новым блэкаутам. Также выяснилось, сколько сейчас стоят солнечные панели в Украине.

Так мы писали, что в Украине в ближайшей перспективе повысятся жилищно-коммунальные тарифы. Это следует из письма Соединенных Штатов с перечнем реформ, которые Украина должна воплотить для продолжения получения военной помощи.