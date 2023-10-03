Тарифи в Україні — як змінились ціни на зелену енергетику

Сонячні панелі. Фото: google.com

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з жовтня 2023 року встановила нові "зелені" тарифи на електричну енергію. Регулятор затвердив кілька постанов.

Про це інформує Biz.ligazakon.

Читайте також:

Детальніше про нові "зелені" тарифи

Національна комісія підтримала такі ухвали:

постанову № 1765 "Про встановлення "зелених" тарифів на електроенергію та надбавки до "зелених" тарифів за дотримання рівня використання обладнання вітчизняного виробництва для суб'єктів господарювання";

постанову № 1766 "Про встановлення "зелених" тарифів на електроенергію, вироблену генеруючими установками споживачів, зокрема енергокооперативів, встановлена потужність яких не більша за 150 кВт";

постанову № 1767 "Про встановлення "зелених" тарифів на електроенергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств".

Щодо останньої ухвали, то "зелений" тариф на електрику, вироблену генеруючими установками українських споживачів, зокрема енергокооперативів, встановлена потужність яких не більша 150 кВт, такий:

енергія сонячного випромінювання з установок, розташованих на дахах та фасадах будівель, що введені в експлуатацію:

з січня 2019-го по кінець грудня 2019-го — 641,83 коп/кВт за год. (без ПДВ);

з січня 2020-го до 31 грудня 2024-го — 481,37 коп/кВт за год. (без ПДВ).

енергія вітру, введення в експлуатацію:

з січня 2019-го по кінець грудня 2019-го — 456,03 коп/кВт за год. (без ПДВ);

з січня 2020-го до 31 грудня 2024-го — 409,59 коп/кВт за год. (без ПДВ).

енергія з біомаси, введення в експлуатацію:

з січня 2019-го по кінець грудня 2019-го — 485,59 коп/кВт за год. (без ПДВ);

з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2024-го — 485,59 коп/кВт за год. (без ПДВ).

енергія з біогазу, введення в експлуатацію:

з січня 2019-го по кінець грудня 2019-го — 485,59 коп/кВт·год (без ПДВ);

з січня 2020-го до 31 грудня 2024-го — 485,59 коп/кВт·год (без ПДВ).

енергія вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, введення в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по кінець грудня 2019-го — 641,83 коп/кВт за год. (без ПДВ);

з січня 2020-го до 31 грудня 2024-го — 481,37 коп/кВт за год. (без ПДВ).

гідроенергія, введення в експлуатацію:

з січня 2019-го по 31 грудня 2019 року — 684,05 коп/кВт за год. (без ПДВ);

з січня 2020-го по 31 грудня 2024 року — 616,49 коп/кВт за год. (без ПДВ).

геотермальна енергія, введення в експлуатацію:

з січня 2019-го по 31 грудня 2019 року — 589,04 коп/кВт за год. (без ПДВ);

з січня 2020-го по 31 грудня 2024 року — 529,93 коп/кВт за год. (без ПДВ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідали, як підготовитись до нових блекаутів. Також з'ясували, скільки зараз коштують сонячні панелі в Україні.

Тако ми писали, що в Україні у найближчій перспективі підвищаться житлово-комунальні тарифи. Це випливає із листа від Сполучених Штатів із переліком реформ, які Україна має втілити для продовження отримання військової допомоги.