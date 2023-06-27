Профессия помощник ветерана — как и кто может принять участие в конкурсе

Украинские военные ВСУ. Фото: google.com

В Украине объявили набор кандидатов на новую профессию помощника ветерана. Соревноваться в конкурсе за должность с заработной платой в 16 тыс. грн может каждый желающий, если отвечает четырем условиям.

О деталях конкурса рассказали в Министерстве по делам ветеранов Украины.

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Что известно о новой профессии

Как отмечают в ведомстве, работники в должности "помощник ветерана" будут помогать вернувшимся с фронта украинским защитникам адаптироваться к мирной жизни. В частности, будут информировать об услугах и соцгарантиях, помогут пройти программу повышения квалификации и трудоустроиться.

Работа помощников будет выстроена как "услуга следует за ветераном". Благодаря этому вернувшиеся с войны граждане больше не будут стоять в километровых очередях за документами.

Программа в рамках пилотного проекта распространяется на четыре области, где трудоустроят помощников ветеранов:

Винницкая;

Днепропетровская;

Львовская;

Николаевская.

Как рассказали ранее в Директорате стратегического планирования и евроинтеграции, сейчас уже 38 громад из четырех регионов согласились присоединиться к проекту. После проведения широкой информационной программы таких желающих появится значительно больше, ведь предлагается конкурентная зарплата в 16 тыс. грн.

Как стать помощником ветерана

Кандидаты на должность должны отвечать следующим условиям:

в рамках принципа "равный — равному" помощником могут стать ветераны войны, члены семьи защитников, пострадавшие участники во время Революции достоинства, члены семьи погибших (умерших) ветеранов, члены семьи погибших (умерших) защитников или защитниц Украины, которые находятся на учета в Едином госреестре ветеранов войны;

наличие степени образования не менее младшего бакалавра;

иметь идентификационный код;

наличие желания помогать ветеранам в территориальной громаде.

Все желающие могут подавать заявки, а в случае успешного отбора — граждане пройдут собеседование и специализированное обучение. Если заявление подают члены семьи, то ветеран должен согласовать его, наложив свою квалифицированную электронную подпись.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.

Также мы писали, что в Украине уровень денежного довольствия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины зависит от ряда факторов. В частности, больше всего платят командирам.