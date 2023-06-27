Професія помічник ветерана — як і хто може взяти участь у конкурсі

Українські військові ЗСУ. Фото: google.com

В Україні оголосили набір кандидатів на нову професію — помічника ветерана. Позмагатися у конкурсі за посаду із заробітною платою у 16 тис. грн може кожен охочий, якщо відповідає чотирьом умовам.

Про деталі конкурсу розповіли у Міністерстві у справах ветеранів України.

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Як зазначають у відомстві, працівники на посаді "помічник ветерана" будуть допомагати українським захисникам, які повернулися з фронту, адаптуватися до мирного життя. Зокрема, інформуватимуть про послуги та соцгарантії, допоможуть пройти програму підвищення кваліфікації та працевлаштуватися.

Робота помічників буде вибудувана як "послуга йде за ветераном". Завдяки цьому громадяни, які повернулися з війни, більше не стоятимуть у кілометрових чергах за документами.

Як розповіли раніше у Директораті стратегічного планування та євроінтеграції, зараз вже 38 громад з чотирьох регіонів зголосилися долучитися до проєкту. Після проведення широкої інформаційної програми таких охочих з'явиться значно більше, адже пропонується конкурентна зарплата у 16 тис. грн.

Програма у рамках пілотного проєкту поширюється на чотири області, де працевлаштують помічників ветеранів:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Львівська;

Миколаївська.

Як стати помічником ветерана

Кандидати на посаду повинні відповідати наступним умовам:

у рамках принципу "рівний — рівному" помічником можуть стати ветерани війни, члени родини захисників, постраждалі учасники під час Революції гідності, члени родини загиблих (померлих) ветеранів, члени сім’ї загиблих (померлих) захисників чи захисниць України, які перебувають на обліку в Єдиному держреєстрі ветеранів війни;

наявність ступеня освіти щонайменше молодшого бакалавра;

мати ідентифікаційний код;

наявність бажання допомагати ветеранам у територіальній громаді.

Всі охочі можуть подавати заявки, а в разі успішного відбору — громадяни пройдуть співбесіду та спеціалізоване навчання. Якщо заяву подають члени родини, то ветеран повинен погодити її, наклавши свій кваліфікований електронний підпис.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат і зменшувати зарплату.

Також ми писали, що в Україні рівень грошового забезпечення Сухопутних військ Збройних сил України залежить від низки факторів. Зокрема, найбільше платять командирам.