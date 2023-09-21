Цены на бензин 21 сентября — в Украине продолжает дорожать топливо

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В четверг, 21 сентября, на автозаправочных станциях продолжает дорожать горючее. Наиболее значительно прибавило в стоимости дизельное топливо.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию мониторингового портала Auto.ria.

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Цены на АЗС 21 сентября

По этим данным, в четверг средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и автогаза изменилась так:

A-95+ — 57,17 грн/л (+0,02);

А-95 — 54,41 грн/л (+0,04);

А-92 — 52,25 грн/л (+0,05);

дизельное топливо — 54,22 грн/л (+0,07);

сжиженный газ — 25,33 грн/л (+0,02).

За последние семь дней подскочили цены на все виды горючего. Так, неделю назад A-95+ продавали в среднем за 55,50 грн/л, А-95 — за 53,55 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,14 грн/л. Дизель — 53,09 грн/л, автогаз – 24,99 грн.

Цены на АЗС ОККО, WOG 21 сентября

21 сентября самые высокие цены на А-95+ и А-95 в сети SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л. Самая низкая стоимость А-95+ — на АЗС Luxwen — 53,99 грн/л, А-95 — в сети "Фактор" — 50,00 грн/л.

Цены на А-92 самые высокие на АЗС "Параллель" — 55,49 грн/л, самые низкие в сети "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизель на АЗС ОККО и WOG стоит 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л, БРСМ-Нафта — 52,09 грн/л.

В сети Shell автогаз стоит 25,37 грн/л, на SOCAR и ОККО — 25,98 грн/л.

Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, Укрнафта получила в управление сеть АЗС Glusco, связываемую с кумом Путина Виктором Медведчуком. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Также мы писали, что эксперты топливного рынка прогнозируют увеличение оборота "теневого" топлива. Следовательно, это может существенно повлиять на качество самого бензина. Специалисты Института потребительских экспертиз решили проверить, насколько качественен бензин популярной марки А-95.