Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow В Україні дорожчає пальне: які ціни на АЗС на 21 вевресня arrow

В Україні дорожчає пальне: які ціни на АЗС на 21 вевресня

21 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 21 вересня — в Україні продовжує дорожчати пальне
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 21 вересня, на автозаправних станціях продовжує дорожчати пальне. Найзначніше додало у вартості дизельне пальне.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію моніторингового порталу Auto.ria.

Читайте також:

Ціни на АЗС 21 вересня

За цими даними, у четвер середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу змінилась так:

  • A-95+ — 57,17 грн/л (+0,02);
  • А-95 — 54,41 грн/л (+0,04);
  • А-92 — 52,25 грн/л (+0,05);
  • дизельне пальне — 54,22 грн/л (+0,07);
  • скраплений газ — 25,33 грн/л (+0,02).

За останні сім днів підскочили ціни на всі види пального. Так, тиждень тому A-95+ продавали у середньому за 55,50 грн/л, А-95 — за 53,55 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,14 грн/л. Дизель — 53,09 грн/л, автогаз — 24,99 грн.

Ціни на АЗС ОККО, WOG 21 вересня

21 вересня найвищі ціни на А-95+ та А-95 у мережі SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л. Найнижча вартість А-95+ — на АЗС Luxwen — 53,99 грн/л, А-95 — у мережі "Фактор" — 50,00 грн/л.

Ціни на А-92 найвищі на АЗС "Паралель" — 55,49 грн/л, найнижчі у мережі "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизель на АЗС ОККО та WOG коштує 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л, БРСМ-Нафта — 52,09 грн/л.

У мережі Shell автогаз коштує 25,37 грн/л, на SOCAR та ОККО — 25,98 грн/л.

 

ціни на бензин
Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрнафта отримала в управління мережу АЗС Glusco, яку пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Також ми писали, що експерти паливного ринку прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального. Відтак, це може суттєво вплинути на якість самого бензину. Фахівці Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, наскільки якісний бензин популярної марки А-95.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз