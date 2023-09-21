Ціни на бензин 21 вересня — в Україні продовжує дорожчати пальне

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У четвер, 21 вересня, на автозаправних станціях продовжує дорожчати пальне. Найзначніше додало у вартості дизельне пальне.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію моніторингового порталу Auto.ria.

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Ціни на АЗС 21 вересня

За цими даними, у четвер середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу змінилась так:

A-95+ — 57,17 грн/л (+0,02);

А-95 — 54,41 грн/л (+0,04);

А-92 — 52,25 грн/л (+0,05);

дизельне пальне — 54,22 грн/л (+0,07);

скраплений газ — 25,33 грн/л (+0,02).

За останні сім днів підскочили ціни на всі види пального. Так, тиждень тому A-95+ продавали у середньому за 55,50 грн/л, А-95 — за 53,55 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,14 грн/л. Дизель — 53,09 грн/л, автогаз — 24,99 грн.

Ціни на АЗС ОККО, WOG 21 вересня

21 вересня найвищі ціни на А-95+ та А-95 у мережі SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л. Найнижча вартість А-95+ — на АЗС Luxwen — 53,99 грн/л, А-95 — у мережі "Фактор" — 50,00 грн/л.

Ціни на А-92 найвищі на АЗС "Паралель" — 55,49 грн/л, найнижчі у мережі "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизель на АЗС ОККО та WOG коштує 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л, БРСМ-Нафта — 52,09 грн/л.

У мережі Shell автогаз коштує 25,37 грн/л, на SOCAR та ОККО — 25,98 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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