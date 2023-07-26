Доллар дорожает — эксперты рассказали, нужно ли бежать в обменники

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке несколько дней подряд сохраняется тенденция к удорожанию доллара. Эксперты рассказали, что происходит с американской валютой.

Свое видение ситуации описал руководитель департамента казначейства Глобус банка Тарас Лесовой.

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Ситуация на наличном рынке

По словам финансиста, пока в Украине причин, способных пошатнуть валютный рынок, нет. По его мнению, до конца июля этого года резкого роста стоимости наличного курса доллара не будет.

В течение этой недели американская валюта будет находиться в таком ценовом диапазоне: 36,70-37,30 грн/доллар. При этом не исключает, что могут быть незначительные колебания от 0,10 до 0,30 гривны.

Эксперт объясняет, что в стране, несмотря на временные потрясения, наблюдается положительная экономическая конъюнктура, позволяющая утверждать о стабильности на украинском валютном рынке. Даже Национальный банк Украины (НБУ) заявил об экономических предпосылках для постепенной либерализации валютного рынка. Речь идет о намерении вернуть плавающий курс.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в среду, 26 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах повысился на 8 копеек в покупке, до 36,30 грн, на 14 копеек в продаже, до 37,44.

Наличный курс также прибавил по 10 копеек: 37,82 (покупка) и 37,54 (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 гривны.

Источник: Minfin

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Напомним, по мнению аналитика ICU Михаила Демкива, Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не в перспективе, а в начале 2024 года.

Также писали, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.