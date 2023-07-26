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В Україні дорожчає долар: експерти розповіли, чи треба бігти в обмінники

26 липня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Долар дорожчає — експерти розповіли, чи треба бігти в обмінники
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку кілька днів поспіль зберігається тенденція до подорожчання долара. Експерти розповіли, що відбувається з американською валютою.

Своє бачення ситуації описав керівник департаменту казначейства Глобус банку Тарас Лєсовий.

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Ситуація на готівковому ринку

За словами фінансиста, поки що в Україні причин, здатних похитнути валютний ринок, немає. На його думку, до кінця липня поточного року різкого зростання вартості готівкового курсу долара не буде.

Тож, протягом цього тижня американська валюта перебуватиме у такому ціновому діапазоні: 36,70-37,30 грн/долар. При цьому не виключає, що можуть бути незначні коливання: від 0,10 до 0,30 гривні.

Експерт пояснює, що в країні, попри тимчасові потрясіння, спостерігається позитивна економічна кон'юнктура, що дозволяє стверджувати про стабільність на українському валютному ринку. Навіть Національний банк України (НБУ) заявив про економічні передумови для поступової лібералізації валютного ринку. Йдеться про намір повернути плаваючий курс.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у середу, 26 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах підвищився на 8 копійок у купівлі, до 36,30 грн, на 14 копійок у продажу, до 37,44.

Готівковий курс також додав по 10 копійок: 37,82 (купівля) та 37,54 (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 гривні.

курс валют
Джерело: Minfin

Більше про валюту

Нагадаємо, на думку аналітика ICU Михайла Демківа, Нацбанк замість підвищення фіксованого курсу може ухвалити рішення "відпустити" долар. Це може статися не в найближчій перспективі, а на початку 2024 року.

Також ми писали, що Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

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