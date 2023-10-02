Цены на топливо 2 октября - в Украине снова дорожает бензин

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В понедельник, 2 октября, самые большие автозаправочные станции на украинском топливном рынке обновили цены. Все виды бензинов, дизтопливо и автомобильный газ подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее, на АЗС 2 октября

По информации мониторингового портала, 2 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 57,97 грн/л;

А-95 — 55,02 грн/л;

А-92 — 52,82 грн/л;

дизельное топливо — 54,99 грн/л;

сжиженный газ — 25,69 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 57,51 грн/л,

А-95 — 54,71 грн/л,

бензин А-92 продавали по 52,75 грн/л.

Другие виды топлива:

Дизтопливо продавали по 54,63 грн/л,

а также автогаз — 25,64 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 2 октября

2 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л (+1,00 грн) и 58,99 грн/л (+1,00 грн).

Самые низкие цены на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 дороже всего стоит в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизтопливо продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л (+1,00 грн), на SOCAR — 58,99 грн/л (+1,00 грн).

На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 25,98 грн/л.

Источник: АвтоРиа

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Напомним, в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедшие обязательный техосмотр.

Также мы писали, что в Украине на топливном рынке могут существенно подняться цены в октябре 2023 года. По оптимистическому прогнозу, бензин подорожает до 60-70 грн за литр.