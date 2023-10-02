Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине дорожает бензин: цены на АЗС 2 октября arrow

В Украине дорожает бензин: цены на АЗС 2 октября

2 октября 2023 08:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 2 октября - в Украине снова дорожает бензин
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 2 октября, самые большие автозаправочные станции на украинском топливном рынке обновили цены. Все виды бензинов, дизтопливо и автомобильный газ подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем сегодня, 2 октября, вас интересует больше всего:

Цены на бензин, дизель и газ – 2 октября

Цены на горючее, на АЗС 2 октября

По информации мониторингового портала, 2 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

  • A-95+ — 57,97 грн/л;
  • А-95 — 55,02 грн/л;
  • А-92 — 52,82 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,99 грн/л;
  • сжиженный газ — 25,69 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 57,51 грн/л,
  • А-95 — 54,71 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 52,75 грн/л.

Другие виды топлива:

  • Дизтопливо продавали по 54,63 грн/л,
  • а также автогаз — 25,64 грн.

Цены на топливо сегодня 2 октября на крупнейших АЗК Украины

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 2 октября

2 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л (+1,00 грн) и 58,99 грн/л (+1,00 грн).

  • Самые низкие цены на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.
  • Дизтопливо продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л (+1,00 грн), на SOCAR — 58,99 грн/л (+1,00 грн).
  • На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 25,98 грн/л.

 

ціни на азс 2 жовтня
Источник: АвтоРиа

Больше об авто

Напомним, в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедшие обязательный техосмотр.

Также мы писали, что в Украине на топливном рынке могут существенно подняться цены в октябре 2023 года. По оптимистическому прогнозу, бензин подорожает до 60-70 грн за литр.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз