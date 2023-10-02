Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow В Україні дорожчає бензин: які ціни на АЗС 2 жовтня arrow

В Україні дорожчає бензин: які ціни на АЗС 2 жовтня

2 жовтня 2023 08:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 2 жовтня — в Україні знову дорожчає бензин
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 2 жовтня, найбільші автозаправні станції на українському паливному ринку оновили ціни. Усі види бензинів, дизпальне та автомобільний газ подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне сьогодні, 2 жовтня, вас цікавить найбільше:

Ціни на бензин, дизель та газ - 2 жовтня

Ціни на пальне, на АЗС 2 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 2 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

  • A-95+ — 57,97 грн/л;
  • А-95 — 55,02 грн/л;
  • А-92 — 52,82 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,99 грн/л;
  • скраплений газ — 25,69 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 57,51 грн/л,
  • А-95 — за 54,71 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 52,75 грн/л.

Інші види палива:

  • Дизпальне продавали за 54,63 грн/л,
  • а також автогаз — 25,64 грн.

Ціни на пальне сьогодні 2 жовтня на найбільших АЗК України

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 2 жовтня

2 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л (+1,00 грн) та 58,99 грн/л (+1,00 грн).

  • Найнижчі ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує у мережі "Паралель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.
  • Дизпальне продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л (+1,00 грн), на SOCAR — 58,99 грн/л (+1,00 грн).
  • На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 25,98 грн/л.

 

ціни на азс 2 жовтня
Джерело: АвтоРіа

Більше про авто

Нагадаємо, цьогоріч почали серйозніше ставитися до керування несправними транспортними засобами. Відповідно посилилося покарання водіїв, які використовують авто, що не пройшли обов’язковий техогляд.

Також ми писали, що в Україні на паливному ринку можуть суттєво зрости ціни у жовтні 2023 року. За оптимістичним прогнозом, бензин подорожчає до 60-70 грн за літр.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз