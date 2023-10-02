Ціни на пальне 2 жовтня — в Україні знову дорожчає бензин

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У понеділок, 2 жовтня, найбільші автозаправні станції на українському паливному ринку оновили ціни. Усі види бензинів, дизпальне та автомобільний газ подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне, на АЗС 2 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 2 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 57,97 грн/л;

А-95 — 55,02 грн/л;

А-92 — 52,82 грн/л;

дизельне пальне — 54,99 грн/л;

скраплений газ — 25,69 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 57,51 грн/л,

А-95 — за 54,71 грн/л,

бензин А-92 продавали за 52,75 грн/л.

Інші види палива:

Дизпальне продавали за 54,63 грн/л,

а також автогаз — 25,64 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 2 жовтня

2 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л (+1,00 грн) та 58,99 грн/л (+1,00 грн).

Найнижчі ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 найдорожче коштує у мережі "Паралель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизпальне продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л (+1,00 грн), на SOCAR — 58,99 грн/л (+1,00 грн).

На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 25,98 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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