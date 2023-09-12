Цены на топливо 12 сентября — в Украине дорожает бензин и автогаз

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 12 сентября, на автозаправочных станциях подскочили цены на топливо. Больше всего за сутки выросла средняя стоимость автомобильного газа и бензина А-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

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Цены на АЗС 12 сентября

По информации сайта, занимающегося мониторингом цен, повысилась средняя стоимость сразу всех видов горючего. Сейчас цены следующие:

A-95+ — 55,15 грн/л (+0,15 грн);

А-95 — 53,20 грн/л (+0,15 грн);

А-92 — 51,09 грн/л (+0,32 грн);

дизельное топливо — 52,76 грн/л (+0,16 грн);

сжиженный газ — 24,50 грн/л (+0,23 грн).

Стоит отметить, что неделю назад A-95+ продавали в среднем за 54,99 грн/л, А-95 — за 52,98 грн/л, бензин А-92 — за 50,74 грн/л. Дешевле стоил дизель — 52,57 грн/л, а также сжиженный газ — 23,98 грн.

Цены на популярных АЗС ОККО, WOG 12 сентября

12 сентября на популярных заправках дороже всего бензины брендов А-95+ и А-95 реализует сеть SOCAR — 58,99 грн/л и 56,99 грн/л. Дешевле всего такое топливо предлагают на БРСМ-Нафта и автозаправке "Маркет" — 49,91 грн/л и 49,29 грн/л соответственно.

Дороже всего бензин А-92 продают на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л. Дешевле всего — АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

Дизтопливо на АЗС ОККО и WOG стоит так же — 54,99 грн/л, в сети SOCAR — 56,99 грн/л.

Автомобильный газ на АЗС Shell продают за 24,37 грн/л, на KLO — 24,63 грн/л, WOG — 24,97 грн/л.

Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, в Одессе компания "Укр-Петроль", специализирующаяся на поставках горючего, вынуждена была заплатить значительный штраф в сумме 340 тыс. гривен. Такая ответственность наложена на компанию за нарушение требований Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции".

Также мы писали, что в Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий новые штрафы для владельцев автомобилей, использующих газ. Народные избранники хотят снизить размер взысканий, но ввести новые виды наказаний.