Ціни на пальне 12 вересня — в Україні дорожчає бензин та автогаз

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 12 вересня, на автозаправних станціях підскочили ціни на пальне. Найбільше за добу зросла середня вартість автомобільного газу та бензину А-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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Ціни на АЗС 12 вересня

За інформацією сайту, який займається моніторингом цін, підвищилася середня вартість одразу всіх видів пального. Зараз ціни такі:

A-95+ — 55,15 грн/л (+0,15 грн);

А-95 — 53,20 грн/л (+0,15 грн);

А-92 — 51,09 грн/л (+0,32 грн);

дизельне пальне — 52,76 грн/л (+0,16 грн);

скраплений газ — 24,50 грн/л (+0,23 грн).

Варто зауважити, що тиждень тому A-95+ продавали у середньому за 54,99 грн/л, А-95 — за 52,98 грн/л, бензин А-92 — за 50,74 грн/л. Дешевше коштував дизель — 52,57 грн/л, а також скраплений газ — 23,98 грн.

Ціни на популярних АЗС ОККО, WOG 12 вересня

12 вересня на популярних заправках найдорожче бензини брендів А-95+ та А-95 реалізує мережа SOCAR — 58,99 грн/л та 56,99 грн/л. Найдешевше таке пальне пропонують на БРСМ-Нафта та автозаправці "Маркет" — 49,91 грн/л та 49,29 грн/л відповідно.

Найдорожче бензин А-92 продають на АЗС "Паралель" — 54,99 грн/л. Найдешевше — АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

Дизпальне на АЗС ОККО та WOG коштує так само — 54,99 грн/л, у мережі SOCAR — 56,99 грн/л.

Автомобільний газ на АЗС Shell продають за 24,37 грн/л, на KLO — 24,63 грн/л, WOG — 24,97 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Одесі компанія "Укр-Петроль", яка спеціалізується на постачанні пального, змушена була сплатити значний штраф у сумі 340 тис. гривень. Така відповідальність накладена на компанію за порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

Також ми писали, до Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає нові штрафи для власників автівок, які використовують газове пальне. Народні обранці хочуть знизити розмір стягнень, але запровадити нові види покарань.