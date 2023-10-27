Курс валют на 27 октября — сколько стоят доллар, евро и злотый

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине официальный курс, установленный на пятницу, 27 октября, снизился. Регулятор снова опустил доллар и евро на несколько копеек.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро, злотого

Согласно официальным данным Национального банка:

доллар стоит 36,51 грн (-0,02);

евро — 38,47 грн/евро (-0,14);

злотый — 8,61 грн/PLN (-0,00).

Курс валют в банках

На наличном рынке американская валюта несколько подорожала. В среднем стоит 37,91 грн. В покупке — 37,39 грн (+0,02), в продаже — 38,02 (+0,02). Евро стоит в покупке 39,67 грн (-0,05), в продаже — 40,58 грн (-0,07).

Курс доллара в ведущих украинских банках

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар тоже изменился за сутки и стоит: в покупке — 37,87 грн(-0,01), в продаже — 37,95 (-0,05). Цена евро в покупке — 40,15 грн (-0,05), в продаже — 40,34 грн (-0,06).

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Напомним, в Украине еще раз за год пересмотрели ключевую процентную ставку. 26 октября 2023 г. НБУ снизил учетную ставку с 20% до 16% годовых.

Также мы писали, что в начале октября Украина перешла в режим управляемой гибкости обменного курса. Так, НБУ продолжает реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.